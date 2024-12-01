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У большинства архангелогородцев эта суббота будет рабочей

В 6 из 10 компаний 28 декабря будет обычным рабочим днем. В каждой четвертой сотрудников отпустят домой раньше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб компаний, работающих в режиме 5-дневки.

В 2024 году суббота 28 декабря объявлена рабочей, но решение сделать этот день нерабочим Госдума оставила за главами регионов.

 В 59% компаний Архангельска рассказали, что 28 декабря для всех сотрудников в этом году будет полным рабочим днем в соответствии с ТК РФ.

 В 26% организаций персонал отпустят домой раньше. 9% работодателей вызывают только дежурных работников.

 Сотрудники 1 из 100 предприятий 28 декабря будут отдыхать, но отработка предполагается в другой день. Руководство еще 1% компаний отпустили всех отдыхать без отработки.

 

27 декабрь 09:09 | : Будни

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