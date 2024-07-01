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Приветственные подарки новым сотрудникам чаще дарит крупный бизнес

Чаще всего welcome-наборы новым сотрудникам дарят крупные компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

11% работодателей дарят подарки новым сотрудникам. В 88% компаний такая практика пока не внедрена. Чаще всего подобную традицию можно встретить в крупных организациях, где работает более 1000 человек (19%).

 Обычно в welcome-наборы входят кружки и/или канцелярия с корпоративной символикой — ручки, блокноты, ежедневники. Некоторые компании в качестве welcome-подарка могут вручить термос или сумку-шопер, сладости и другие приятные вещи.

 Место проведения опроса: Россия, все округа
 Населенных пунктов: 161
 Время проведения: 1—17 июля 2024 года
 Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
 Размер выборки: 1000 респондентов

22 июль 06:30 | : Будни

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