Приветственные подарки новым сотрудникам чаще дарит крупный бизнес

Чаще всего welcome-наборы новым сотрудникам дарят крупные компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

11% работодателей дарят подарки новым сотрудникам. В 88% компаний такая практика пока не внедрена. Чаще всего подобную традицию можно встретить в крупных организациях, где работает более 1000 человек (19%).



Обычно в welcome-наборы входят кружки и/или канцелярия с корпоративной символикой — ручки, блокноты, ежедневники. Некоторые компании в качестве welcome-подарка могут вручить термос или сумку-шопер, сладости и другие приятные вещи.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 161

Время проведения: 1—17 июля 2024 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов