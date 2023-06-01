Осужденные Архангельской области ищут работу на свободе

В УФСИН России по Архангельской области завершился месячник по работе с лицами, осужденными к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, а также находящимися в местах лишения свободы и готовящимися к освобождению из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Данное мероприятие было организовано с целью решения актуальных вопросов, касающихся социальной адаптации освобождающихся из колоний. Оно проводилось в тесном взаимодействии регионального УФСИН с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области. Также к участию в месячнике привлекались специалисты социальной защиты населения, администраций муниципальных образований и работодатели.

На проводимых встречах присутствующим объяснялись нормы действующего законодательства в сфере труда и занятости, рассказывалось о новых возможностях поиска рабочего места с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Кроме этого осужденные получили информацию об актуальных вакансиях и требованиях к кандидатам при трудоустройстве, об услугах службы занятости, узнали о спросе и предложениях на рынке.

Консультанты министерства подробно остановились и на вопросах прохождения профессионального обучения, а также получения дополнительного профессионального образования, временного трудоустройства, оказании финансовой помощи на открытие собственного дела.

Все мероприятия месячника в исправительных колониях для отбывающих наказание проводились в рамках "Школы подготовки к освобождению", а для состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН - в рамках работы выездных консультационных пунктов.

- Вопрос трудоустройства после освобождения очень актуальный, это важная ступень при социализации в обществе вышедших из мест лишения свободы. Поэтому в рамках таких месячников специалисты разных служб и организаций стараются максимально объемно донести всю информацию по поиску работы. Если хотя бы несколько человек не совершат повторного преступления и смогут устроиться в жизни – это будет наш общий результат, - прокомментировал заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов.