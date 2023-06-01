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Осужденные Архангельской области ищут работу на свободе

В УФСИН России по Архангельской области завершился месячник по работе  с лицами, осужденными  к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, а  также находящимися в местах лишения свободы и готовящимися к освобождению из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Данное мероприятие было организовано с целью решения актуальных вопросов, касающихся социальной адаптации освобождающихся из колоний. Оно проводилось в тесном взаимодействии регионального УФСИН  с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области. Также к участию в месячнике привлекались специалисты социальной защиты населения, администраций муниципальных образований и  работодатели. 

На проводимых встречах присутствующим объяснялись нормы действующего законодательства в сфере труда и занятости, рассказывалось о новых возможностях поиска рабочего места с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Кроме этого осужденные получили информацию об актуальных вакансиях и требованиях к кандидатам при  трудоустройстве,  об услугах службы занятости, узнали о  спросе и предложениях на рынке.

Консультанты министерства подробно остановились и на вопросах прохождения профессионального обучения, а также получения дополнительного профессионального образования, временного трудоустройства, оказании финансовой помощи на открытие собственного дела. 

Все мероприятия месячника в исправительных колониях  для отбывающих наказание проводились в рамках  "Школы подготовки к освобождению", а  для состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции  областного УФСИН  - в рамках работы выездных консультационных пунктов. 

- Вопрос трудоустройства после освобождения очень актуальный,  это важная ступень при социализации в обществе вышедших из мест лишения свободы. Поэтому   в рамках таких месячников специалисты разных служб и организаций стараются максимально объемно  донести всю информацию по поиску работы. Если хотя бы несколько человек не совершат повторного преступления и смогут устроиться в жизни – это будет наш общий результат,  - прокомментировал заместитель начальника   УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов.

27 июль 14:45 | : Экономика

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