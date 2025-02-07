Архангельский священник провел вебинар для педагогов

Глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев провел вебинар для педагогов, желающих принять участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя».

Вебинар был организован на базе Института открытого образования Архангельской области.

Священник рассказал правила работы с интернет-порталом Конкурса:

«Согласно Положению, на Конкурс должны быть представлены работы как в электронном, так и в печатном виде. Загрузить работы на интернет-портал Конкурса необходимо до 23:59 31 марта 2025 года. С первого апреля загрузить либо изменить работу будет невозможно. При этом, в указанный период части проекта, размещенного на портале, при необходимости можно изменять и дополнять. Важно подчеркнуть, что пока работа в полном объеме не размещена на интернет-портале, автору работы не следует нажимать кнопку Отправить на экспертизу. Так как после нажатия данной кнопки, редактирование работы также будет недоступно».

Как отметил отец Кирилл, эксперты конкурса будут проверять работы прямо на Портале Конкурса. Поэтому необходимо уделить внимание полному размещению работы в электронном виде. Основная оценка работы будет осуществлена по результатам экспертизы электронного варианта.

Также важным является получение церковной рецензии на конкурсную работу. Рецензирование работ со стороны Архангельской епархии осуществляет Отдел религиозного образования и катехизации. Наличие рецензии влияет на итоговое количество баллов, которое сможет набрать работа.