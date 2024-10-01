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Архангельский священник просветил иностранных студентов в Православии

    Глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев пообщался со студентами Северного Арктического федерального университета из Ирана, Малайзии, Марокко, Перу, Сирии, Афганистана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана. Встреча прошла в Успенском храме Архангельска.

    Отец Кирилл провел для гостей экскурсию и рассказал о традициях Православной Церкви. Встреча стала частью просветительского проекта «Город разных религий», который предполагает общение молодежи с представителями конфессий. 

30 октябрь 09:30 | : Будни / Верую

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