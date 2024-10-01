Архангельский священник просветил иностранных студентов в Православии

Глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев пообщался со студентами Северного Арктического федерального университета из Ирана, Малайзии, Марокко, Перу, Сирии, Афганистана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана. Встреча прошла в Успенском храме Архангельска.

Отец Кирилл провел для гостей экскурсию и рассказал о традициях Православной Церкви. Встреча стала частью просветительского проекта «Город разных религий», который предполагает общение молодежи с представителями конфессий.