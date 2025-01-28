Митрополит Корнилий возглавил диалог-клуб на Рождественских чтениях в Москве

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил заседание диалог-клуба «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков: презентация образовательных практик».

Встреча прошла 28 января на базе Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) и стала частью XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Митрополит Корнилий обратился к участникам с приветственным словом:

«Господа атаманы, братья-казаки, всечестные отцы, братья и сестры! Уважаемые участники, организаторы и гости!

В рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, посвященных 80-летию Великой Победы, казачье направление «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества» ставит своей целью укрепление и развитие исторических и духовных связей между казачеством и Православной Церковью в контексте современных условий.

Основной темой диалог-клуба «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков: презентация образовательных практик» является всестороннее обсуждение актуальных вопросов и перспектив духовного возрождения казачества.

Изучение и осмысление образовательных практик в сфере духовно-нравственного воспитания казаков приобретает особую актуальность в условиях современного общества, характеризующегося утратой традиционных ценностей и необходимостью формирования у молодёжи прочных нравственных ориентиров.

В эпоху глобализации и стремительных социально-культурных изменений духовно-нравственное образование становится не просто желательным, а необходимым условием для формирования гармонично развитой личности, способной к активному участию в жизни общества и сохранению культурного наследия.

За последние годы накоплен значительный опыт взаимодействия Церкви с казачеством в области духовного окормления и пастырского попечения казачьих обществ, организаций и образовательных учреждений.

Главная цель Церкви в современном взаимодействии с казачеством заключается в построении плодотворного сотрудничества, разработке принципов духовного и пастырского окормления казаков, а также духовно-нравственного воспитания молодёжи.

Основной задачей сотрудничества Русской Православной Церкви с казачеством на территории Архангельской области является всестороннее приобщение казаков к церковной жизни, то есть их духовное возрождение и укрепление в вере. Данный принцип по-прежнему является основополагающим для взаимодействия Церкви и казачества в регионе.

Представители казачества активно участвуют в совместных с Церковью мероприятиях, направленных на увековечивание памятных дат, благоустройство церковных территорий и обеспечение безопасности во время богослужений.

Традиционно казаки посещают храмы в такие праздники, как Рождество Христово, Крещение Господне, Пасха Христова, День Святой Троицы, в дни престольных и приходских праздников, принимают участие в крестных ходах и различных массовых православных мероприятиях.

Целью нашего сотрудничества является содействие духовно-нравственному развитию подрастающего поколения. Мы стремимся достичь этого через вовлечение молодёжи в церковную жизнь, знакомством с основами Православного вероучения, воспитанием нравственных ценностей. Совместная молитва, труд, участие в благотворительных акциях и забота о нуждающихся являются наиболее действенным способом работы с детьми и молодежью.

Необходимо отметить, что в 2024 году, на базе Средней общеобразовательной школе № 36 г. Архангельска, был открыт первый кадетский казачий класс. В рамках образовательного процесса в классе реализуется программа духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания и развития учащихся.

Подписано соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией поддержки молодежного казачьего движения «Союз казачьей молодежи России», что позволит реализовать совместные проекты в течение года.

Казачье образование ставит своей целью воспитание в современном поколении крепких нравственных и духовных ориентиров, опирающихся на православные ценности и казачьи традиции. Оно направлено на развитие у молодежи чувства личной ответственности и готовности к созидательному труду.

Привлечение священнослужителей и деятельных участников казачьих сообществ в образовательный процесс укрепляет связь между традициями и молодежью. Система наставничества, при которой опытные члены казачьего сообщества передают свои знания и навыки молодым поколениям, играет важную роль в этом процессе.

Молодым людям необходимо не только усваивать теоретические знания, но и применять их на практике. Важным элементом казачьего образования являются военно-спортивные мероприятия, тактические учения и полевые сборы, которые готовят молодых людей к военной службе и способствуют личностному развитию.

Следует подчеркнуть, что использование современных средств коммуникации, таких как социальные сети и мессенджеры, является одним из действенных форматов работы. Данные платформы играют важную роль в привлечении молодежи к культурной жизни, предоставляют новые возможности для взаимодействия, способствуют укреплению связей среди молодых казаков и содействуют обмену культурным опытом. В эпоху стремительного развития информационных технологий молодежь активно использует информационное пространство для обмена идеями, обсуждения социальных вопросов и формирования сообществ. В современном мире социальные сети стали для молодого поколения основным источником информации.

Для укрепления православного казачества, а также пополнения его рядов достойными членами, необходима целенаправленная и многогранная работа с молодежью.

Основной целью воспитания и образования является формирование личности, обладающей высокими нравственными принципами и глубоким знанием истории и культурного наследия России. Такой человек должен быть настоящим патриотом и христианином, готовым защищать свою Родину.

Мы уверены, что соработничество Церкви и казачества в реализации совместных программ и развитии системы казачьего образования будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, ее приобщению к православной вере и богатому духовному и культурному наследию».

Кураторами секции выступили Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор, Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» и Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

С докладами на диалог-клубе выступили преподаватели и студенты Первого казачьего университета, представители казачьих и кадетских классов, школ и образовательных программ, руководители Всероссийского казачьего общества. Конференция объединила ученых и педагогов из Москвы, Краснодарского и Приморской краев, из Алтайской, Ростовской, Свердловской областей, республики Коми.