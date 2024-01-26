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Митрополит Корнилий провел в Москве диалог-клуб с казаками

    Диалог-клуб «Православие как ценностная основа воспитания в системе непрерывного образования казаков» прошел 26 января под председательством митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия в Москве. Встреча состоялась на базе Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) и стала частью XXXII Международных Рождественских образовательных чтений.

    Митрополит Корнилий обратился к участникам диалог-клуба с приветственным словом. Приводим полный текст выступления владыки:

    «Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства и всечестные отцы!

    Приветствую участников, организаторов и гостей казачьего направления Международных Рождественских чтений «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества», нацеленного на возрождение исторических духовных связей между казачеством и Православной Церковью и развитие взаимоотношений в соответствии с требованиями времени.

    Тема нашего диалог-клуба: «Православие как ценностная основа воспитания в системе непрерывного образования казаков». Речь идет о детальном обсуждении проблем, перспектив, духовного воцерковления казачества, а также членов их семей в опоре на опыт российского казачества.

    На протяжении столетий православная вера являлась нравственной основой жизни казаков, их служения Отечеству, определяла их мировоззрение. Церковь всегда признавала казачество носителем фундаментальных духовно-нравственных ценностей общества, хранителем внутренней и внешней безопасности нашего Отечества.

    На нашей северной Архангельской земле главной целью взаимодействия Церкви и казачества является воцерковление казаков. Сегодня этот принцип является основополагающим в работе с казачеством в Архангельской епархии.

    Русская Православная Церковь оказывает помощь и всестороннюю поддержку казакам для достижения ими духовной крепости. Основными задачами Церкви при взаимодействии с казачеством сейчас являются: формирование и оформление конструктивных взаимоотношений, определение принципов духовно-пастырского попечения Церкви о казачестве, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

    За последние годы накоплен значительный опыт взаимодействия с казачеством по духовному окормлению и пастырскому попечению казачьих обществ, организаций, образовательных учреждений. Со стороны окормляющего духовенства ведется работа по различным направлениям. Это привлечение к участию в богослужениях казаков и членов их семей, проведение обучающих встреч и разъяснительных бесед с казаками по вопросам духовного воспитания, необходимости обязательного регулярного участия в таинствах Церкви, о Венчании, Крещении; в работе органов управления казачьими обществами; в привлечении казаков к поддержанию общественного порядка на территории храмов во время проведения богослужений и к охране церковных зданий.

    Традиционно казаки посещают храмы в такие праздники, как Рождество Христово, Крещение Господне, Пасха Христова, День Святой Троицы, в дни престольных и приходских праздников, принимают участие в крестных ходах и различных массовых православных мероприятиях. Многие представители казачества принимают участие в организации совместных памятных дат, облагораживании храмовой территории, обеспечении безопасности во время торжественных богослужений.

    Работа с казачеством ведется в направлении развития взаимодействия как с организованными казачьими формированиями, так и в направлении личного духовного окормления казаков и членов их семей. Одним из местных условий является преобладающее развитие Архангельского городского реестрового казачьего общества. Активное участие казаков в различных общественных и церковных мероприятиях, и эффективное взаимодействие руководства с органами власти определяет реестровое казачье общество как основное казачье объединение.

    В то же время, духовенство Архангельской епархии духовно окормляет и нереестровые казачьи объединения, среди которых «Северо-Двинская областная общественная организация Союза казаков России».

    Для укрепления казаков в православной вере и помощи в их служении в полковом храме во время богослужения на сугубой молитве возглашают прошения о Христолюбивом казачестве.

    В основе соработничества Церкви и казачества лежит главная пастырская задача — научение казаков жизни по Евангельским заповедям. Православная Церковь всегда видела в казачестве своих верных чад и понимает свою пастырскую ответственность за сохранение в современном казачестве верности истинной христианской духовной традиции. Важное место в жизни современного казачества занимает нелегкий процесс его воцерковления, и особенно большое внимание должно уделять детям. Сегодня осуществляется взаимодействие приходов, казачьих обществ, организаций по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания. Казачество со своими крепкими нравственными устоями, системой ценностей и особым укладом жизни, имеет большое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

    Главным служением духовенства и казачьих наставников являются наставление молодых казаков в православной традиции, вере, любви к Богу и ближним. Совместная молитва, совместный труд, совместные дела милосердия и заботы являются наиболее эффективными формами работы с детьми, молодежью и вовлечения их в приходскую жизнь. Дети, подростки и казачья молодежь должны чувствовать себя частью прихода, иметь ответственность перед храмом, должны быть объединены общими заботами и чаяниями.

    Общими усилиями мы стараемся создать условия для становления и развития духовной жизни подрастающего поколения посредством участия в церковной жизни и изучения основ Православного вероучения, формирования нравственных устоев и стремления к жизни во Христе. Сегодня казаки оказывают содействие правоохранительным органам региона в обеспечении общественного порядка, реализуют различные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и развитию культуры казачества.

    Представители казачьих обществ принимают активное участие в мероприятиях, связанных с проведением специальной военной операции. С первых дней спецоперации представители Архангельских казачьих обществ пришли в военные комиссариаты, чтобы служить в подразделениях Министерства обороны России, добровольческих казачьих формированиях. Есть примеры, когда в один строй встали отцы и сыновья. Казачье общество проводит большую работу по сбору и доставке помощи для жителей Донбасса. Казаки сопровождают гуманитарные грузы в зону боевых действий. Также представители Архангельского областного казачьего общества, имеющие боевой опыт, работают инструкторами в специализированном учебном центре по подготовке граждан к военной службе. В планах архангельских казаков — обучение населения оказанию первой помощи, в том числе тактической медицине.

    В казачьем братстве важным является военно-патриотическое воспитание молодежи с применением комплексного подхода в деле патриотического воспитания молодежи, основанного на исторических и культурных традициях казачества. В рамках этой работы с молодежью ежегодно проводятся различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей.

    Это такие мероприятия как возложения цветов к мемориалам, встречи с ветеранами, посещения памятных митингов, проведение уроков мужества, посещения военных выставок, проведения военно-спортивных мероприятий. Казаки привлекают молодежь к участию в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби, Дню защитника Отечества.

    Говоря о работе с молодежью, хотелось бы отметить важность использования новых средств коммуникации, работу в информационном пространстве, в социальных сетях. Всё это помогает достучаться до молодых сердец. Именно социальные сети являются наиболее привлекательным информационным источником для молодого поколения и одной из форм молодежной катехизации, которая позволяет выстраивать контакты и осуществлять новостное освещение проводимых мероприятий.

    Чтобы пополнять ряды православного казачества достойными его представителями необходимо системно и комплексно работать с подрастающим поколением. Основной целью воспитания и обучения является формирование высоконравственной и образованной личности — человека, хорошо знающего историю и культурные традиции России, настоящего патриота и деятельного христианина, защитника нашего Отечества.

    Дай Бог, чтобы развитие системы казачьего образования способствовало духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, приобщению наших современников в вере, к богатому духовному и культурному наследию Православия.

    Молитвенно желаю, чтобы результат наших трудов нашел отклик в сердцах казаков и их атаманов и по-настоящему преобразил казачество. Желаю плодотворной работы всем участника диалог-клуба и призываю на всех вас Божие благословение в этом благом и богоугодном деле».

    Кураторами диалог-клуба выступили доктор культурологии, профессор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) Наталья Евгеньевна Шафажинская и руководитель учебно-методического отдела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Ирина Алексеевна Котина.

    Участники заслушали и обсудили доклады об опыте работы казачьих образовательных учреждений средней и высшей ступеней, о духовном воспитании и традициях русского казачества и о взаимодействии казачьих организаций. 

(по материалам Архангельской епархии)

27 январь 09:13 | : Будни / Верую

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