Митрополит Корнилий рассказал Москве о поморском казачестве

Митрополит Корнилий возглавил работу диалог-клуба на Международных образовательных чтениях в Москве
Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 января возглавил встречу диалог-клуба «Перспективные модели духовно-нравственного воспитания в системе непрерывного образования казаков». Событие состоялось в Правительстве Москвы в рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».
Разговор посвятили вопросам воспитания детей в духовной традиции Православия.
Ниже приводим полный текст сообщения митрополита Корнилия.
Господа атаманы, братья-казаки и казачки, всечестные отцы и участники диалог-клуба!
Я рад приветствовать всех вас и открыть работу диалог-клуба «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков» в рамках XXXI Международных образовательных чтений казачьего направления «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества».
В своем выступлении мне бы хотелось рассказать об основных направлениях работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения на территории Архангельской епархии. Основной задачей Русской Православной Церкви в отношении казачества является содействие возрождению казачества, его традиций и культуры через приобщение к духовному опыту Православия, воцерковление, духовное окормление и становление христианского образа жизни.
Казаки сегодня стали одной из важных опор в российском государстве, организованной силой, способной противостоять военной угрозе, содействовать порядку, помогать людям. Когда мы говорим о казачестве, мы, прежде всего, вспоминаем его славную историю и традиции.
На территории Архангельской и Холмогорской епархии существуют две организации казаков: Архангельское городское реестровое казачье общество и Северо-Двинская областная общественная организация казаков. Первостепенной задачей взаимодействия Церкви и казачества на Севере остается воцерковление казаков. Работа ведется поэтапно и по различным направлениям: это проведение обучающих встреч и бесед с казаками, участие казаков в богослужениях и таинствах Церкви, участие духовенства в традиционных казачьих мероприятиях, в работе органов управления казачьими обществами.
Традиционно казаки посещают храмы в Рождество Христово, Крещение Господне, Пасху Христову, День Святой Троицы, Покров Донской Пресвятой Богородицы, Казанской Пресвятой Богородицы, в дни престольных и приходских праздников. Они на постоянной основе обеспечивают правопорядок в храмах и на прилегающих территориях, возглавляют крестные ходы. Молитвенное благословение на казачье служение получили народные дружинники, участники проекта «Казаки и правопорядок». Представители казачьего общества — «казацкие патрули», совместно с сотрудниками полиции осуществляют охрану общественного порядка на территории областного центра, участвуют в профилактических рейдах.
Мы стремимся привлекать казаков к участию в церковном общении, чтобы начать жить общим делом, служением и молитвой. Молитва всегда была неотъемлемой составляющей жизни казаков, в тяжелых условиях они всегда возлагали надежду на помощь Бога и святых, и это давало им силы в борьбе. Уже сложилась определенная казачья традиция, когда в дни памятных дат казаки собираются на общую молитву в полковом храме, вместе с атаманом приходят на молебен перед важным событием и получают благословение. Казачий духовник оказывает духовную поддержку, преподает наставления в необходимости участия в богослужениях, с молитвы начинаются казачьи мероприятия, круг и собрания.
Ключевым аспектом взаимодействия с казачьими организациями является приобщение подрастающего поколения к церковной жизни. Главное место здесь должны занимать молитва, Таинства Исповеди и Причастия. Установление в наши дни традиции соборной молитвы перед значимыми событиями — важный шаг на пути становления духовной жизни казачьей молодежи. Дети, подростки и казачья молодежь должны чувствовать себя частью прихода, иметь ответственность перед своим храмом, должны быть объединены общими заботами и чаяниями. В Свято-Никольском храме Архангельска молодые люди участвуют в богослужениях, несут послушания в алтаре, участвуют в Церковных Таинствах, помогают в благоустройстве храма.
Важной составляющей духовно-нравственного воспитания молодежи является ее участие в мероприятиях, которые посвящены памяти казаков, погибших во благо Отечества в разные периоды истории, жертв массовых репрессий. Основа таких событий — поминальные богослужения, совместная молитва, воспоминание о подвигах усопших.
В рамках развития сотрудничества ведется работа по организации казачьего центра духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. На его базе будут создаваться условия для становления и развития духовной жизни подрастающего поколения и изучения основ православного вероучения, а также формирования нравственных устоев и стремления к устроению благочестивой жизни. Это позволит, начиная с детства, воплотить в жизнь главную задачу взаимодействия Церкви и казачества — воцерковление казаков.
Хотелось бы отметить сложившуюся практику проведения обучающих занятий, встреч с казаками и членами их семей, проведение бесед по вопросам духовного воспитания, обсуждение вопросов, связанных с необходимостью обязательного регулярного участия казаков в таинствах церкви, о венчании, о крещении.
Открытие электронной казачьей библиотеки на базе казачьего центра, изучение богатейшего опыта и традиций российского казачества способствуют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения и, следовательно, утверждению христианских ценностей, более тесному приобщению к вере, к богатому духовному и культурному наследию Православия. Доступность уникальной коллекции документов об истории, традициях российского казачества и учебной литературы, является важным образовательным моментом по этой области знания.
Совместными усилиями проводятся мероприятия патриотической направленности. Важным компонентом в казачьем братстве является военно-патриотическое воспитание молодежи, спортивная и общая физическая подготовка, проведение уроков мужества и военно-спортивных мероприятий, соревнований, викторин. Выбраны наставники, ответственные за патриотическое воспитание молодежи в казачьей среде, которые совместно с духовником помогают в деле сохранения и укрепления духовных и исторических традиций казачества, в формировании казачьего самосознания.
Чтобы пополнять ряды православного казачества достойными его представителями, необходимо системно и комплексно работать с подрастающим поколением. Казачество, со своими крепкими нравственными устоями, системой ценностей и особым укладом жизни, имеет важное значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Следует отметить, что работа епархиального отдела по взаимодействию с казачеством направлена на объединение молодежи. Новостное освещение общецерковных и казачьих мероприятий, описание церковных праздников ведется в информационном пространстве на базе сайта и группы в социальных сетях. Общение с пользователями интернета позволяет выстраивать контакты с духовенством, получать пастырскую поддержку, является важным элементом приходской жизни и одной из форм молодежной катехизации.
Вот лишь некоторые аспекты работы по духовно-нравственному воспитанию казачьей молодежи в Архангельской епархии. Область соработничества Церкви и казачества велика и разнообразна. Наше Архангельское казачество тесно взаимодействует и сотрудничает с другими Казачими отрядами и соединениями нашей великой матушки Руси. Несомненно, приоритетным здесь является дело воспитания подрастающего поколения на основе богатейшего опыта и традиций российского казачества, воспитания будущих воинов на примерах героизма духа, веры и служения Родине. И сегодня одним из величайших примеров героизма и жертвенной любви к святой Руси казаков служит участие нашего христолюбивого казачего войска в зоне специальной военной операции. Древняя поговорка так и гласит: «Где тревога, туда казаку и дорога». Или: «Где казак — там слава». Казаки сегодня даже ценой своей жизни свидетельствуют верность присяге, данной единожды. Это лучший и самый действенный пример для воспитания молодежи и подражания православному казачеству.
Патриотизм и духовность, традиции православной культуры — это основа нравственного воспитания молодежи. С Божией помощью и при деятельном участии казаков, будем и дальше трудиться на благо будущего казачества и сохранения его нравственных ориентиров, приобщения наших современников к вере, к богатому духовному и культурному наследию Православия и укрепления святой Руси с ее многовековой христианской культурой.
Благодарю за внимание!
(по материалам Архангельской епархии)