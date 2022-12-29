Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий рассказал Москве о поморском казачестве

     Митрополит Корнилий возглавил работу диалог-клуба на Международных образовательных чтениях в Москве

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 января возглавил встречу диалог-клуба «Перспективные модели духовно-нравственного воспитания в системе непрерывного образования казаков». Событие состоялось в Правительстве Москвы в рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

    Разговор посвятили вопросам воспитания детей в духовной традиции Православия.

    Ниже приводим полный текст сообщения митрополита Корнилия.

    Господа атаманы, братья-казаки и казачки, всечестные отцы и участники диалог-клуба!

    Я рад приветствовать всех вас и открыть работу диалог-клуба «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков» в рамках XXXI Международных образовательных чтений казачьего направления «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества».

    В своем выступлении мне бы хотелось рассказать об основных направлениях работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения на территории Архангельской епархии. Основной задачей Русской Православной Церкви в отношении казачества является содействие возрождению казачества, его традиций и культуры через приобщение к духовному опыту Православия, воцерковление, духовное окормление и становление христианского образа жизни.

    Казаки сегодня стали одной из важных опор в российском государстве, организованной силой, способной противостоять военной угрозе, содействовать порядку, помогать людям. Когда мы говорим о казачестве, мы, прежде всего, вспоминаем его славную историю и традиции.

    На территории Архангельской и Холмогорской епархии существуют две организации казаков: Архангельское городское реестровое казачье общество и Северо-Двинская областная общественная организация казаков. Первостепенной задачей взаимодействия Церкви и казачества на Севере остается воцерковление казаков. Работа ведется поэтапно и по различным направлениям: это проведение обучающих встреч и бесед с казаками, участие казаков в богослужениях и таинствах Церкви, участие духовенства в традиционных казачьих мероприятиях, в работе органов управления казачьими обществами.

    Традиционно казаки посещают храмы в Рождество Христово, Крещение Господне, Пасху Христову, День Святой Троицы, Покров Донской Пресвятой Богородицы, Казанской Пресвятой Богородицы, в дни престольных и приходских праздников. Они на постоянной основе обеспечивают правопорядок в храмах и на прилегающих территориях, возглавляют крестные ходы. Молитвенное благословение на казачье служение получили народные дружинники, участники проекта «Казаки и правопорядок». Представители казачьего общества — «казацкие патрули», совместно с сотрудниками полиции осуществляют охрану общественного порядка на территории областного центра, участвуют в профилактических рейдах.

    Мы стремимся привлекать казаков к участию в церковном общении, чтобы начать жить общим делом, служением и молитвой. Молитва всегда была неотъемлемой составляющей жизни казаков, в тяжелых условиях они всегда возлагали надежду на помощь Бога и святых, и это давало им силы в борьбе. Уже сложилась определенная казачья традиция, когда в дни памятных дат казаки собираются на общую молитву в полковом храме, вместе с атаманом приходят на молебен перед важным событием и получают благословение. Казачий духовник оказывает духовную поддержку, преподает наставления в необходимости участия в богослужениях, с молитвы начинаются казачьи мероприятия, круг и собрания.    

    Ключевым аспектом взаимодействия с казачьими организациями является приобщение подрастающего поколения к церковной жизни. Главное место здесь должны занимать молитва, Таинства Исповеди и Причастия. Установление в наши дни традиции соборной молитвы перед значимыми событиями — важный шаг на пути становления духовной жизни казачьей молодежи. Дети, подростки и казачья молодежь должны чувствовать себя частью прихода, иметь ответственность перед своим храмом, должны быть объединены общими заботами и чаяниями. В Свято-Никольском храме Архангельска молодые люди участвуют в богослужениях, несут послушания в алтаре, участвуют в Церковных Таинствах, помогают в благоустройстве храма.

    Важной составляющей духовно-нравственного воспитания молодежи является ее участие в мероприятиях, которые посвящены памяти казаков, погибших во благо Отечества в разные периоды истории, жертв массовых репрессий. Основа таких событий — поминальные богослужения, совместная молитва, воспоминание о подвигах усопших.

    В рамках развития сотрудничества ведется работа по организации казачьего центра духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. На его базе будут создаваться условия для становления и развития духовной жизни подрастающего поколения и изучения основ православного вероучения, а также формирования нравственных устоев и стремления к устроению благочестивой жизни. Это позволит, начиная с детства, воплотить в жизнь главную задачу взаимодействия Церкви и казачества — воцерковление казаков.

    Хотелось бы отметить сложившуюся практику проведения обучающих занятий, встреч с казаками и членами их семей, проведение бесед по вопросам духовного воспитания, обсуждение вопросов, связанных с необходимостью обязательного регулярного участия казаков в таинствах церкви, о венчании, о крещении.

    Открытие электронной казачьей библиотеки на базе казачьего центра, изучение богатейшего опыта и традиций российского казачества способствуют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения и, следовательно, утверждению христианских ценностей, более тесному приобщению к вере, к богатому духовному и культурному наследию Православия. Доступность уникальной коллекции документов об истории, традициях российского казачества и учебной литературы, является важным образовательным моментом по этой области знания.

    Совместными усилиями проводятся мероприятия патриотической направленности. Важным компонентом в казачьем братстве является военно-патриотическое воспитание молодежи, спортивная и общая физическая подготовка, проведение уроков мужества и военно-спортивных мероприятий, соревнований, викторин. Выбраны наставники, ответственные за патриотическое воспитание молодежи в казачьей среде, которые совместно с духовником помогают в деле сохранения и укрепления духовных и исторических традиций казачества, в формировании казачьего самосознания.

    Чтобы пополнять ряды православного казачества достойными его представителями, необходимо системно и комплексно работать с подрастающим поколением. Казачество, со своими крепкими нравственными устоями, системой ценностей и особым укладом жизни, имеет важное значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

    Следует отметить, что работа епархиального отдела по взаимодействию с казачеством направлена на объединение молодежи. Новостное освещение общецерковных и казачьих мероприятий, описание церковных праздников ведется в информационном пространстве на базе сайта и группы в социальных сетях. Общение с пользователями интернета позволяет выстраивать контакты с духовенством, получать пастырскую поддержку, является важным элементом приходской жизни и одной из форм молодежной катехизации.

    Вот лишь некоторые аспекты работы по духовно-нравственному воспитанию казачьей молодежи в Архангельской епархии. Область соработничества Церкви и казачества велика и разнообразна. Наше Архангельское казачество тесно взаимодействует и сотрудничает с другими Казачими отрядами и соединениями нашей великой матушки Руси. Несомненно, приоритетным здесь является дело воспитания подрастающего поколения на основе богатейшего опыта и традиций российского казачества, воспитания будущих воинов на примерах героизма духа, веры и служения Родине. И сегодня одним из величайших примеров героизма и жертвенной любви к святой Руси казаков служит участие нашего христолюбивого казачего войска в зоне специальной военной операции. Древняя поговорка так и гласит: «Где тревога, туда казаку и дорога». Или: «Где казак — там слава». Казаки сегодня даже ценой своей жизни свидетельствуют верность присяге, данной единожды. Это лучший и самый действенный пример для воспитания молодежи и подражания православному казачеству.

    Патриотизм и духовность, традиции православной культуры — это основа нравственного воспитания молодежи. С Божией помощью и при деятельном участии казаков, будем и дальше трудиться на благо будущего казачества и сохранения его нравственных ориентиров, приобщения наших современников к вере, к богатому духовному и культурному наследию Православия и укрепления святой Руси с ее многовековой христианской культурой.

    Благодарю за внимание! 

(по материалам Архангельской епархии)

27 январь 09:14 | : Будни / Верую

Главные новости


Архангельским инвалидам не светит бесплатный проезд в городском транспорте
И вечная весна

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (290)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20