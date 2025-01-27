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Архангельские священники посетили в Москве конференцию "Великая Россия"

    Встреча прошла в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе.

    Архангельскую митрополию на ней представили глава епархиального военного отдела протоиерей Валерий Суворов, священник Антоний Власов и помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин).

    Международная научно-практическая конференция проводится Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

    Цель мероприятия — объединение церковных и светских инициатив для продвижения идей патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей как основы суверенитета и духовного преображения России в условиях геополитической напряженности и национальной безопасности.

    Встреча — место работы архиереев Русской Православной Церкви, военных и казачьих духовников, офицеров Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов, представителей органов исполнительной власти, научно-образовательного сообщества, средств массовой информации.

    В мероприятии приняли участие: председатель Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, заместитель Министра обороны Российской Федерации Виктор Горемыкин, статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Олег Плохой, заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Владимир Кубышко и другие приглашённые гости.

    После завершения пленарного заседания работа продолжилась по

    4 секциям:

    – «Служение и практические действия военного священника в зоне проведения боевых действий»;

    – «Место и роль военного священника в образовательном процессе в высших и средних военных учебных заведениях: опыт, проблемы и пути их решения»;

    – «На войне атеистов нет. Чудеса Божии на полях сражений»;

    – «Традиционные ценности как основной предмет информационного противоборства России». 

28 январь 09:30 | : Будни / Верую

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