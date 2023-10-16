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Офицеры космодрома "Плесецк" помянули полководца Суворова

    Заупокойную литию по великому российскому полководцу генералиссимусу Александру Суворову совершили в его день рождения в домовой часовне на территории космодрома Плесецк. За богослужением молились начальник космодрома генерал-майор Николай Башляев, офицеры-суворовцы и другие военнослужащие.

    Совершил литию иеромонах Антоний (Ласточкин), помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими.

    Отметим, что в день рождения генералиссимуса заупокойные богослужения прошли во многих храмах и в подразделениях Российской армии. В главном храме Вооруженных сил России была отслужена панихида.

    «Суворов был истинным православным христианином и обладал высокими моральными качествами. Для солдат он был наставником не только в военном искусстве, но и в деле духовного окормления. Воспитывая христолюбивое воинство, Суворов за каждого солдата чувствовал личную ответственность. Упование на Бога и предание исходов сражений в его руки, вело Суворова от одной победе к другой», — подчеркнул начальник управления (по взаимодействию с религиозными объединениями) Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков.

    На сайте российского Министерства обороны сообщается, что «генералиссимус Суворов стал основоположником российской военной теории. Он был награжден всеми известными российскими орденами своего времени, а также семью иностранными». 

06 декабрь 09:08 | : Будни / Верую

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