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Ида Андреевна из архангельского УФСИН отмечает столетний юбилей

Руководство и сотрудники исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) поздравили со 100-летием труженика тыла Великой Отечественной войны, ветерана уголовно-исполнительной системы Иду Андреевну Шатровскую.

В день важной даты для именинницы в поселке Североонежске, где она проживает, устроили народную церемонию поздравления. Под балконом Иды Андреевны собрались офицеры ИК-21 ОУХД и юнармейцы, а также жители, каждый из которых пришёл поздравить уважаемую землячку. Специально для чествования ветерана Шатровской в поселок приехал и духовой оркестр регионального УФСИН. 

Слова признательности прозвучали в адрес юбиляра и от руководства ИК-21 ОУХД. Заместитель начальника учреждения Александр Максимов вручил Иде Андреевне поздравительные адреса от руководителя  УФСИН Михаила Девятова и  председателя регионального Совета ветеранов Александра Павловича Кузьмина, а также цветы и  медаль «За добросовестный труд» от Совета ветеранов УИС Поморья. В адрес Иды Андреевны прозвучали поздравления от главы Плесецкого округа, от руководителя Североонежского территориального отдела.

Участник тылового фронта с глубокой благодарностью и смущением принимала поздравления. В свои сто лет она остается активной и бодрой, всегда рада общению и гостям. Свои трудовые годы Ида Андреевна посвятила УФСИН, ушла на заслуженный отдых с должности главного бухгалтера учреждения. 

 

23 январь 14:10 | : Будни

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