Ветераны архангельского УФСИН солидно отметили свой День

Слова уважения и признательности за службу звучали сегодня в адрес ветеранов УФСИН России по Архангельской области. В преддверии праздника торжественное мероприятие прошло для них в центре «Патриот».

16 ноября отмечается День ветерана уголовно-исполнительной системы. В этот день поздравления принимают больше четырех тысяч пенсионеров, посвятивших свои лучшие годы службе в этой непростой системе. Свыше 1700 человек объединяет ветеранская организация регионального УФСИН. В преддверии этой даты активисты собрались на мероприятие в их честь.

В адрес собравшихся прозвучали слова поздравлений, а самые активные получали награды, благодарственные письма, грамоты и звания «почетного ветерана» – за активность и преданность системе. Со словами поздравлений к зрителям обратился председатель Совета ветеранов Александр Павлович Кузьмин и заместитель начальника УФСИН Владимир Тропов.

Талантливые сотрудники и приглашенные коллективы подарили ветеранам УИС свои творческие номера и хорошее настроение. Украсил программу духовой оркестр УФСИН и его несравненная солистка Ольга Ружникова.