Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ветераны архангельского УФСИН солидно отметили свой День

Слова уважения и признательности за службу звучали сегодня в адрес ветеранов УФСИН России по Архангельской области. В преддверии праздника торжественное мероприятие прошло для них в центре «Патриот».

16 ноября отмечается День ветерана уголовно-исполнительной системы. В этот день поздравления принимают больше четырех тысяч пенсионеров, посвятивших свои лучшие годы службе в этой непростой системе. Свыше 1700 человек объединяет ветеранская организация регионального УФСИН. В преддверии этой даты активисты собрались на мероприятие в их честь. 

В адрес собравшихся прозвучали слова поздравлений, а самые активные получали награды, благодарственные письма, грамоты и звания «почетного ветерана» – за активность и преданность системе. Со словами поздравлений к зрителям обратился председатель Совета ветеранов Александр Павлович Кузьмин и заместитель начальника УФСИН Владимир Тропов.

Талантливые сотрудники и приглашенные коллективы подарили ветеранам УИС свои творческие номера и хорошее настроение. Украсил программу духовой оркестр УФСИН и его несравненная солистка Ольга Ружникова.

 

15 ноябрь 16:26 | : Будни

Главные новости


Станция «Юрьевский Рубеж» - место обязательное к посещению
О моноспектакле Олега Щукина в Архангельском драмтеатре

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (211)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20