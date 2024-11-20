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"Задумаемся о главном". Поздравление от Александра Цыбульского

- Уважаемые жители Архангельской области! Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Совсем немного времени отделяет нас от наступления нового, 2025 года. Скоро мы соберёмся в кругу родных и близких людей, чтобы сказать друг другу самые тёплые слова и выразить наилучшие пожелания.

Уходящий год, который стал в России Годом семьи, ещё раз показал, как важны в нашей жизни традиционные общечеловеческие ценности: любовь, внимание и поддержка близких.

Жители Поморья делом доказали свою сплочённость, трудолюбие, отзывчивость и сердечную заботу о благополучии родных, друзей, малой Родины и страны. Вместе мы продолжаем реализацию планов по развитию социальной сферы, экономики и инфраструктуры региона.

Консолидируя усилия, строим дома, школы и детсады, прокладываем дороги, совершенствуем коммунальную инфраструктуру, энергетику, преображаем населённые пункты, делая их уютнее и комфортнее, реализуем множество культурных и экологических проектов. Большой вклад в развитие региона вносят общественные объединения.

Все вместе мы поддерживаем наших ребят, отстаивающих свободу и независимость Отечества. Каждый вносит посильный вклад в приближение Победы, потому что сила России – в единстве, вере и умении постоять за правое дело.

Уходящий год в Поморье был Годом молодёжи, он дал старт множеству проектов, показал, что в области действует огромная команда молодых активистов, заботящаяся о развитии и процветании региона. Уверен, в будущем году молодёжь, развивая начатые и инициируя новые проекты, ещё ярче заявит о себе.

Украшением года стало 440-летие Архангельска – города-порта, родины российского триколора и военного флота. В этот год мы пополнили его наследие новыми памятниками, обновлёнными парками и скверами, событийными проектами. Юбилей столицы Поморья стал лейтмотивом множества культурных инициатив.

Встречая новогодние и рождественские праздники, мы думаем о главном – о благополучии своих семей, о гордости за страну, о личных победах и достижениях современников.

Каким станет 2025 год, зависит от каждого из нас. В планах региона – активное участие в новых национальных проектах, строительство домов и дорог, повышение экономических и социальных показателей развития, укрепление международных торговых связей.

Уверен, вместе нам по силам любые задачи!

Пусть наступающий 2025 год радует вас добрыми событиями и вдохновляет на новые свершения! Желаю всем веры в свои силы, уверенности в завтрашнем дне, смелости в новых начинаниях! Крепкого здоровья, мира и благополучия каждой семье!

С Новым годом и Рождеством!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 

31 декабрь 10:55 | : Будни

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