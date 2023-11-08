Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Всё счастье в семье. Поздравление от губернатора Архангельской области

Уважаемые жители Архангельской области! Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Совсем скоро мы погрузимся в атмосферу домашнего предновогоднего уюта и приятных хлопот, но прежде все мы по доброй традиции подведем итоги уходящего года – кто-то в своих мыслях, кто-то, делясь с родными и друзьями.

В уходящем 2023 году каждый из нас стал сильнее и мудрее: мы усердно трудились, вкладывая все свои силы в укрепление своей семьи, своего дома, нашего региона. Общими усилиями мы продолжаем развивать Архангельскую область, делать жизнь комфортнее и уютнее, создавать доступные современные возможности во всех сферах – здравоохранении, образовании, науке, социальной среде, на транспорте. Высокими темпами строим новые дома, ремонтируем дороги и мосты, возводим новые школы и детские сады, оснащаем больницы высокотехнологичным оборудованием и готовим высокопрофессиональные кадры. Активно продолжаем газификацию городов и сел, обновляем коммунальную инфраструктуру, преображаем территории.

В регионе активно развиваются общественные инициативы и некоммерческий сектор, а общие успехи и потенциал Архангельской области ярко представлены на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Все мы поддерживали и продолжаем поддерживать наших ребят, которые отстаивают свободу и независимость России на полях сражений. Вся страна нацелена на Победу, и каждый вносит посильный вклад в ее приближение. С благодарностью и гордостью за совершенные подвиги мы вспоминаем тех, кто не пожалел жизни для защиты национальных интересов России и до конца остался верен своему сердцу, воинскому долгу, народу и стране. Светлая память героям!

В 2023-м году наше государство и общество в очередной раз доказали, что наша сила – в сплочении, вместе мы сильнее и умеем постоять за правое дело: духом, знаниями и умениями, непоколебимой верой и незыблемостью традиций.

Совсем скоро все мы перевернем страницу, которая завершит 2023 год и откроет перед нами новые листы следующего года. Сейчас в них вписаны только планы: строителям предстоит построить тысячи квадратных метров жилья, дорожникам – сотни километров дорог, врачам – дарить здоровье своим пациентам, педагогам – делиться своими знаниями со школьниками и студентами. У каждого свои намерения на будущее, но, думаю, всех нас объединяет одно общее желание – жить в счастливой, сплоченной любовью и взаимопониманием семье. Объявленный Президентом России Год семьи и те планы, которые мы вместе продолжим воплощать в жизнь, несомненно, будут в полной мере способствовать тому, чтобы у каждой семьи была возможность спокойно развиваться и растить детей, внуков, правнуков.

В Архангельской области мы решили сделать 2024-й Годом молодежи. У нас в регионе уже есть огромная молодежная семья, которая формирует свои ценности на основе правильных, честных и чистых традиций старшего поколения. Мы всегда помогали и будем помогать молодежи Архангельской области в реализации планов и достижении самых амбициозных целей.

Дорогие жители Архангельской области! За всеми успехами региона стоит работа каждого из вас, именно вы являетесь душой, силой и мощью России! От всего сердца желаю всем в Новом году добра, здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

31 декабрь 12:27 | : Политика

Главные новости


Шапка из Кролика. Итоги 2023 года в Поморье
Вот и всё. Коммунисты поддержали Путина на выборах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20