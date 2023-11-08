Всё счастье в семье. Поздравление от губернатора Архангельской области

Уважаемые жители Архангельской области! Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Совсем скоро мы погрузимся в атмосферу домашнего предновогоднего уюта и приятных хлопот, но прежде все мы по доброй традиции подведем итоги уходящего года – кто-то в своих мыслях, кто-то, делясь с родными и друзьями.

В уходящем 2023 году каждый из нас стал сильнее и мудрее: мы усердно трудились, вкладывая все свои силы в укрепление своей семьи, своего дома, нашего региона. Общими усилиями мы продолжаем развивать Архангельскую область, делать жизнь комфортнее и уютнее, создавать доступные современные возможности во всех сферах – здравоохранении, образовании, науке, социальной среде, на транспорте. Высокими темпами строим новые дома, ремонтируем дороги и мосты, возводим новые школы и детские сады, оснащаем больницы высокотехнологичным оборудованием и готовим высокопрофессиональные кадры. Активно продолжаем газификацию городов и сел, обновляем коммунальную инфраструктуру, преображаем территории.

В регионе активно развиваются общественные инициативы и некоммерческий сектор, а общие успехи и потенциал Архангельской области ярко представлены на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Все мы поддерживали и продолжаем поддерживать наших ребят, которые отстаивают свободу и независимость России на полях сражений. Вся страна нацелена на Победу, и каждый вносит посильный вклад в ее приближение. С благодарностью и гордостью за совершенные подвиги мы вспоминаем тех, кто не пожалел жизни для защиты национальных интересов России и до конца остался верен своему сердцу, воинскому долгу, народу и стране. Светлая память героям!

В 2023-м году наше государство и общество в очередной раз доказали, что наша сила – в сплочении, вместе мы сильнее и умеем постоять за правое дело: духом, знаниями и умениями, непоколебимой верой и незыблемостью традиций.

Совсем скоро все мы перевернем страницу, которая завершит 2023 год и откроет перед нами новые листы следующего года. Сейчас в них вписаны только планы: строителям предстоит построить тысячи квадратных метров жилья, дорожникам – сотни километров дорог, врачам – дарить здоровье своим пациентам, педагогам – делиться своими знаниями со школьниками и студентами. У каждого свои намерения на будущее, но, думаю, всех нас объединяет одно общее желание – жить в счастливой, сплоченной любовью и взаимопониманием семье. Объявленный Президентом России Год семьи и те планы, которые мы вместе продолжим воплощать в жизнь, несомненно, будут в полной мере способствовать тому, чтобы у каждой семьи была возможность спокойно развиваться и растить детей, внуков, правнуков.

В Архангельской области мы решили сделать 2024-й Годом молодежи. У нас в регионе уже есть огромная молодежная семья, которая формирует свои ценности на основе правильных, честных и чистых традиций старшего поколения. Мы всегда помогали и будем помогать молодежи Архангельской области в реализации планов и достижении самых амбициозных целей.

Дорогие жители Архангельской области! За всеми успехами региона стоит работа каждого из вас, именно вы являетесь душой, силой и мощью России! От всего сердца желаю всем в Новом году добра, здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский