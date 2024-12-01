Митрополит Корнилий освятил иконостас в храме бригады атомных подводных лодок

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 28 декабря совершил освящение воинского иконостаса для одной из подводных лодок в храме святого равноапостольного великого князя Владимира в бригаде строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Беломорской военно-морской базы Северного флота.

За богослужением молились военнослужащие, а также пребывающие в Северодвинске с визитом представители фонда «Омофор» архимандрит Василиск (Горбуль) и руководитель проекта создания походных храмов для Вооруженных сил Российской Федерации Геннадий Салякин.

Глава митрополии обратился к участникам богослужения с приветствием, полный текст которого приводим ниже.

Глубокоуважаемые Александр Сергеевич, Руслан Павлович, дорогие братья моряки-подводники! Уважаемые представители благотворительного фонда «Омофор» Геннадий Александрович и Ваше Высокопреподобие архимандрит Василиск!

Позвольте поприветствовать вас, поблагодарить за общую молитву, которую мы сегодня вознесли Господу Богу в этом воинском храме и освятили особый воинский иконостас, который нужен для совершения богослужений на борту подводных лодок, где несут свою трудную службу мужественные и сильные люди.

Избрать путь служения воина подводника может лишь тот человек, который искренне любит свою страну и готов посвятить Отечеству всю свою жизнь без остатка. Для таких людей важна крепость не только физическая, но прежде всего духовная, и именно укреплению духа помогает Святая Христова Церковь, когда к ней обращаются воины. Во все времена люди, несущие воинскую службу, обращались к тем, в ком видели образец духовной жизни. В Евангелии мы читаем о том, что воины спрашивали великого пророка и Предтечу Господня Иоанна о том, как им жить, чтобы быть добродетельными, и Креститель Христов ответил им очень простыми словами: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». Пусть это наставление всегда хранят ваши сердца и направляют вас к жизни по заповедям, главная из которых — это заповедь о любви к Богу и ближнему. Любить — это значит быть добрым, милосердным, кротким; никогда не превозноситься над младшим по званию, не унижать ближнего; стараться всегда быть на высоте своего призвания и искренне своими делами и поступками служить Богу и людям. Добродетельность во все времена была присуща христианскому воинству. Русские военные, по воспоминаниям пожилых людей, заставших Великую Отечественную войну, отличались от немцев тем, что имели снисхождение и милосердно относились даже к своим врагам, к пленным. И сегодня, как мы знаем, российские воины не уподобляется противнику в бесчеловечии и звероподобной злости. Дай Бог, чтобы так было всегда, и чтобы наши военные никогда не забывали, что главная борьба — всегда борьба духовная, где, по известному выражению Федора Михайловича Достоевского, «дьявол с Богом борются, а поле битвы — сердца людей». Пусть все победы в нашей жизни всегда начинаются с побед духовных.

Сегодня мы благодарим всех благотворителей, а наипаче фонд «Омофор» за добрые дела, совершаемые во славу Божия и на пользу нашей армии и флоту. Дай Бог, чтобы все начинания принесли преизобильные плоды! Великодаровитый Господь мира да благословит вас миром, благоденствием и здравием!

Призываю на всех вас Божие благословение!

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Глава митрополии благословил представителей фонда «Омофор» и моряков-подводников образами святого Архистратига Божия Михаила.

Также в воинском храме митрополит Корнилий совершил всенощное бдение.