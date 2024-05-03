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Митрополит Корнилий благословил моряков с атомоходов на ратный подвиг

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 16 июня, в неделю 7-ю по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора, совершил Божественную литургию в храме святого равноапостольного великого князя Владимира в бригаде строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Беломорской военно-морской базы Северного флота.

    За богослужением молились военнослужащие войсковой части, пребывающий в Северодвинске с визитом президент благотворительного общественного фонда помощи ветеранам и инвалидам силовых структур «Омофор» вице-адмирал в отставке Александр Бражник, а также руководитель проекта создания походных храмов для Вооруженных сил Российской Федерации Геннадий Салякин.

    Глава митрополии совершил освящение воинского иконостаса и обратился к участникам богослужения с приветствием, полный текст которого приводим ниже.

    Глубокоуважаемый Александр Иванович, Геннадий Александрович, дорогие братья моряки-подводники!

    Позвольте поприветствовать вас и искренне поблагодарить за общую молитву, которую мы сегодня «едиными усты и единым сердцем» вознесли Господу Богу в этом воинском храме.

    Ныне за богослужением мы с вами слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в котором звучат сакраментальные слова Первосвященнической молитвы Господа нашего Иисуса Христа к Богу Отцу: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Эти слова сказаны о нашей православной вере и выражают её содержание и смысл. Ибо жизнь вечная уготована тем, кто знает Бога Отца и Его Божественного Сына, пришедшего в мир ради нас и ради нашего спасения. Будем помнить эти замечательные слова евангельской истины, которые являются ответом на все вопросы о нашей вере, они есть альфа и омега нашего упования и веры, которую исповедует Святая Христова Церковь, к которой все мы по милости Божией принадлежим.

    В воскресный день по заповеди Божией православный человек всегда должен стремиться в храмы для того, чтобы прославить Отца Небесного и принять участие в Божественной литургии, в таинстве Евхаристии, в переводе с греческого — благодарения, когда верные чада Церкви причащаются Святых Тела и Крови Христовых во оставление грехов и в жизнь вечную.

    Для совершения Божественной литургии Святая Церковь установила определенный чин, который предполагает необходимую утварь и богослужебные предметы. Сегодня мы освятили особый воинский иконостас для того, чтобы он использовался при совершении богослужений на борту атомных подводных лодок, где мужественно претерпевают тяготы и лишения военной службы доблестные защитники нашего Отечества.

    По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, военные моряки — это щит и меч Отечества. «Именно в ваших руках самый эффективный, самый опасный и самый страшный для врага меч, которым вы способны нанести противнику неисцеляемый урон, — обращается Предстоятель Русской Православной Церкви к воинам. — Так было всегда, в том числе и в дореволюционной России. Быть военным моряком означало принадлежать к элите. Сейчас это слово нередко неверно интерпретируется, но элита — это лучшие из лучших. Пожалуйста, помните о том, что вы несете особую ответственность за безопасность, а значит, за судьбу нашего Отечества, и пусть Господь укрепляет вас на этом нелегком пути».

    Воины на Руси всегда являлись примером благочестия и доблести, ибо они следовали заповеди Христа Спасителя о жертвенной любви к ближним: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13). Сегодня наше Отечество переживает непростой период своего развития, и Церковь Христова, как и во все времена, молится о Победе над врагом рода человеческого, понимая, что «наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6,12). Вся наша страна молится за тех, кто достойно и праведно выполняет свой воинский долг, защищая Родину. Пусть и совершаемое ныне доброе дело передачи воинского иконостаса послужит единой цели защиты Отечества, прекращения кровопролития и достижения мира.

    Сердечно благодарим фонд «Омофор», всех меценатов и благотворителей за добрые дела, нужные нашей армии и флоту. Великодаровитый Господь мира да благословит вас миром и благоденствием, здравием и благословенными успехами и да вознаградит за все ваши труды сторицею!

    ***

    Митрополит Корнилий наградил архипастырскими благословенными грамотами президента благотворительного фонда «Омофор» вице-адмирала Александра Бражника, руководителя проекта создания походных храмов для Вооруженных сил Российской Федерации Геннадий Салякин и меценат проекта создания походных храмов Дмитрий Летов. 

17 июнь 09:14 | : Будни / Верую

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