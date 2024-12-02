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Архангелогородцы пожаловались на неудачные новогодние подарки

Самые неудачные новогодние подарки, по мнению архангелогородцев, — носки и сувениры. Впрочем, самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

6% архангелогородцев назвали худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. 4% — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. 3% респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой обычно не угадывают), еще столько же — сладости. 

2% не рады кухонным принадлежностям и посуде. По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь. Среди прочих вариантов неудачных подарков были названы полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки и проч.
 
 5% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения.
 
 15% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие.
 
 Каждый третий архангелогородец никогда не получал плохих подарков.
 
 Мужчины чаще, чем женщины, не любят получать на Новый год предметы одежды (10% против 3% соответственно). Женщины же чаще критикуют в качестве презента сладости (3% против 2% среди мужчин) и кухонные принадлежности (2% против 1%).

(фото с https://au.pinterest.com) 

20 декабрь 08:00 | : Будни

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