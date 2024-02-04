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Мужчины Поморья хотели на 23 февраля любви и денег, а получили как всегда

На 23 февраля дарят носки и гель для бритья, а мужчинам хочется заботы и денег.

Каждому пятому мужчине из Архангельской области не нужны подарки на 23 февраля. Каждому десятому достаточно проявлений любви и внимания со стороны близких. Еще 10% предпочитают получить в подарок деньги. Одежде и аксессуарам будут рады 9% респондентов. 7% хотят в подарок смартфоны и гаджеты. Об инструментах для строительства и ремонта мечтает каждый двадцатый.

 Что обычно мужчины получают в подарок в День защитника Отечества? 22% опрошенных рассказали, что чаще всего им дарят предметы одежды и аксессуары. 17% получают в подарок парфюмерию и средства по уходу (шампуни, гели для душа и проч.). Каждый двадцатый охарактеризовал свои подарки на 23 февраля как «всякая ерунда». Без знаков внимания в этот день обычно остается почти каждый четвертый мужчина.

(фото с https://sun9-45.userapi.com

24 февраль 09:00 | : Будни

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