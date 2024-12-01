Треть архангелогородцев мечтает в Год Змеи о карьерном взлете

В новом году 3 из 10 архангелогородцев рассчитывают получить повышение в должности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители трудоустроенных архангелогородцев.

29% архангелогородцев ожидает повышения в должности в новом году. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины (33% против 26% соответственно).

Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 38% опрошенных до 35 лет и только 22% горожан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты (53%), менеджеры по работе с клиентами (36%) и дизайнеры (35%). О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя (11%), кладовщики (19%) и секретари (20%).