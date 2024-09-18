Работодатели Поморья готовят корпоративные подарки в виде канцелярки и алкоголя

9 из 10 компаний готовят подарки для сотрудников и/или их детей в честь нового года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители предприятий и организаций из Архангельска.
На Новый год 21% работодателей Поморья приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в каждой пятой компании (21%). На каждом втором предприятии (50%) работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику.
35% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.
Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):
1. Календари с корпоративной символикой;
2. Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники и проч.);
3. Сладости;
4. Алкоголь;
5. Новогодние сувениры с корпоративной символикой;
6. Продукция компании;
7. Другое (кружки, мерч, билеты на развлекательные мероприятия, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и проч.).