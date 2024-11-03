Типичный архангелогородец готов потратить на новогодние подарки 15500 рублей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 архангелогородцев. 65% планируют сделать подарки своим родственникам, 33% — любимому человеку, 25% — друзьям, а 16% — себе. 15% опрошенных намерены порадовать коллег. 15% респондентов рассказали, что никому дарить подарки не будут.

На новогодние подарки среднестатистический архангелогородец потратит 15500 рублей.



Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше. Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (48%), друзьям (42%) и себе (20%). Средний чек у них также выше. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет чаще балуют родственников (71%). Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще — для вторых половин.

(фото с https://new-retail.ru)