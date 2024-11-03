Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Типичный архангелогородец готов потратить на новогодние подарки 15500 рублей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 архангелогородцев. 65% планируют сделать подарки своим родственникам, 33% — любимому человеку, 25% — друзьям, а 16% — себе. 15% опрошенных намерены порадовать коллег. 15% респондентов рассказали, что никому дарить подарки не будут.

На новогодние подарки среднестатистический архангелогородец потратит 15500 рублей.
 
 Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше. Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (48%), друзьям (42%) и себе (20%). Средний чек у них также выше. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет чаще балуют родственников (71%). Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще — для вторых половин.

(фото с https://new-retail.ru

25 ноябрь 08:00 | : Экономика

Главные новости


Дороги их тревоги. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Великобритания готовится воевать с Россией. Что дальше?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (335)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20