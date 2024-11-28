Митрополит Корнилий возглавил поморскую делегацию на ВРНС в Москве

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил делегацию Архангельской области на XXVI Всемирном русском народном соборе в Москве.

В форуме приняли участие сопредседатели Архангельского отделения ВРНС Любовь Горбатова и Сергей Быков, а также секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов и руководитель информационно-издательского отдела епархии священник Назарий Ярема.

Для диалога на соборе в этом году была выбрана тема «Русский мир: внешние и внутренние вызовы».

Пленарное заседание форума прошло под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Святейший Владыка обратился к собравшимся с докладом и благословил работу секций ВРНС.

Отметим, что участниками форума стали делегаты 88 региональных отделений собора, это представители региональных органов власти, высшего духовенства, а также столичные политики, демографы, благотворители, деятели науки, образования, культуры, руководители ведомств, депутаты, участники СВО, журналисты. Всего в секционных заседаниях приняли участие 3 тысячи человек.

Всемирный русский народный собор был создан Русской Православной Церковью после распада СССР, в 1993, году с целью объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов.

Форумы на актуальные темы, в том числе региональные, ВРНС проводит по несколько раз в год. Масштабный Всемирный русский народный собор проходит в Москве. Обсуждения, которые ведутся соборянами, формируются в конкретные предложения и в дальнейшем реализуются через обращения в высшие органы власти.