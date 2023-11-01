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Представитель Архангельска выступил на Всемирном русском народном соборе

    Сопредседатель Архангельского отделения Всемирного русского народного собора Сергей Быков выступил с докладом на заседании идеологической секции ВРНС в Москве.

    Конференция на тему «Настоящее и будущее Русского мира» под председательством Александра Щипкова прошла в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя и стала частью XXV собора.

    В своем выступлении Сергей Николаевич предложил каждый год посвящать Всемирный русской народный собор одной из добродетелей: «В России в последнее время утвердилась хорошая традиция — объявлять наступающий год посвященным какой-нибудь дате, событию или профессии, для того чтобы привлечь к ним внимание общества. Представляется, что добрая традиция могла бы начаться с того, чтобы посвятить предстоящий 2024 год милосердию. Об этой добродетели сказано очень много. Председатель ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех нас, особенно молодых людей, уделять больше внимания делам милосердия в своей повседневной жизни».

    Также Сергей Быков отметил, что милосердие выражается не только в благотворительных акциях или материальной помощи бездомным, обездоленным, но и в общем сострадательном отношении к людям. В попытках простить и понять слабости другого человека. Милосердие — это готовность отдавать, не жалея ничего для других людей, отказаться от поисков благодарности и награды за это.

    В работе секции приняли участие иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители государственной власти, руководители фракций политических партий Государственной Думы ФС РФ, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, представители общественности. На заседании идеологической секции, в котором приняло участие свыше 500 человек, было представлено более 60 докладов.

    Отметим, что делегацию Архангельской епархии возглавил митрополит Корнилий, в соборе также участвуют секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, священники Назарий Ярема и Кирилл Кочнев, протоиерей Владимир Новиков и архитектор Владимир Никитин. 

(по материалам Архангельской епархии)

29 ноябрь 09:32 | : Будни / Верую

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