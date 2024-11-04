39% архангелогородцев ждут подарок-сюрприз на Новый год

Мужчинам новогодние подарки-сюрпризы нравятся больше, чем женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска, состоящие в браке или в отношениях.

39% архангелогородцев хотели бы, чтобы подарок на Новый год от второй половины оказался для них сюрпризом, 27% — закажут или намекнут на что-то конкретное. Среди мужчин сторонников сюрпризов значительно больше, чем любителей подарков на заказ (45 и 21% соответственно), среди женщин — примерно поровну (31% жительниц Архангельска будут намекать на желаемое, 34% ждать сюрприза).



Чтобы не расстроить вторую свою половину, стоит внимательнее отнестись к пожеланиям — 34% женщин и 33% мужчин не обрадуются сюрпризу, если предпочтения по подарку были ими заранее обозначены. Получая заказанное на Новый год, мужчины и женщины радуются больше, особенно представительницы слабого пола.



Те же, кто ждет сюрприза в новогоднюю ночь, в большинстве случаев точно ему обрадуются: так утверждают 89% мужчин и 87% женщин, предпочитающих неожиданные подарки.

(кадр из к/ф «Бриллиантовая рука»)