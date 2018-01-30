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Мужские и женские профессии: взгляд россиянина

В журналистике и сфере архитектурного проектирования больше женщин, а доверяют чаще мужчинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Среди профессий, где больше доверяют гендерному большинству, — бухгалтер. Подавляющее число бухгалтеров — женщины (94%) и доверия к ним больше как со стороны женщин (65%), так и со стороны мужчин (60%). Женщин среди фармацевтов — 87%, и уровень доверия именно к представительницам слабого пола в этой сфере очень высок (61% среди мужчин и 60% среди женщин). 3 из 4 педагогов — представительницы прекрасной половины человечества, и доверяют чаще им (48% мужчин и 49% женщин). Аналогичная взаимосвязь характерна и для таких профессий как продавец, парикмахер, психолог, HR-менеджер, дизайнер, переводчик, риелтор и оператор call-центра.

 Инженерные специальности в большинстве своем относятся к мужским (89% ИТР — представители сильного пола), и доверяют им в этой сфере гораздо больше (выбор в их пользу сделали 76% мужчин и 67% женщин). Та же ситуация с водителями: мужчинам за рулем больше доверия как со стороны сильного, так и слабого пола (79 и 67% соответственно).

 Среди профессиональных групп, где соотношение полов составляет примерно 50 на 50: юристы, повара, фотографы, — уровень доверия тут выше к специалистам-мужчинам со стороны потенциальных клиентов обоих полов.

 В сфере архитектурного проектирования женщин больше (59%), а доверяют россияне и россиянки чаще мужчинам (64 и 55% соответственно). Женщины составляют гендерное большинство и среди журналистов (69%), однако голоса опрошенных — на стороне корреспондентов-мужчин.

 Врачи-мужчины — в меньшинстве (39%), но женщины-пациентки больше доверяют им, а вот среди мужчин уровень доверия к представителям обоих полов примерно одинаков. Мужчины-массажисты пользуются бо́льшим доверием со стороны женщин, массажистки (коих в профессии меньше) — со стороны мужчин.

 10 лет назад по уровню доверия россиян к специалистам-мужчинам лидировали ИТР, повара и фотографы, сегодня — водители, ИТР и архитекторы. Как в 2013 году, так и сейчас среди женщин-специалистов россияне чаще наделяют кредитом доверия парикмахеров, бухгалтеров и фармацевтов.

12 февраль 07:35 | : Будни

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