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Архангелогородцы ждут сюрпризов в новогодних подарках

Большинство архангелогородцев уже определилось с предновогодней подарочной тактикой: 23% будут прямо заказывать подарок или намекать второй половине, 39% — ждать сюрприза.

 И что уж скрывать, тех, кто заказывает подарок, сюрприз вряд ли обрадует. Особенно это касается женщин: они и тактики намеков придерживаются чаще, и, получая желаемое, радуются больше.

 По сравнению с прошлым годом стало больше северян, уже определившихся, заказывать ли на Новый год подарок или ждать сюрприза от своей второй половины.

(кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Л. Гайдай)

20 ноябрь 07:51 | : Будни

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