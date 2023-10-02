Архангелогородцы ждут сюрпризов в новогодних подарках

Большинство архангелогородцев уже определилось с предновогодней подарочной тактикой: 23% будут прямо заказывать подарок или намекать второй половине, 39% — ждать сюрприза.



И что уж скрывать, тех, кто заказывает подарок, сюрприз вряд ли обрадует. Особенно это касается женщин: они и тактики намеков придерживаются чаще, и, получая желаемое, радуются больше.



По сравнению с прошлым годом стало больше северян, уже определившихся, заказывать ли на Новый год подарок или ждать сюрприза от своей второй половины.

(кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Л. Гайдай)