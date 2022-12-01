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Ожидание новогодних подарков в гендерной раскладке

Тех, кто заказывает подарок на Новый год, сюрприз, скорее всего, не обрадует. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, состоящих в браке или в отношениях.

 В Новый год почти каждый второй россиянин (48%) будет больше рад сюрпризу от своей второй половинки. 22% оценят подарок, который предварительно заказали сами.

 Радоваться сюрпризу больше свойственно тем, кто его ждет (87% среди мужчин и 79% среди женщин). Те, кто предварительно намекал своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему (47% среди мужчин и 66% среди женщин).

 Ждать от своей второй половинки сюрприза в этот Новый год будет каждый третий россиянин (33%), намекать или прямо говорить о своих пожеланиях — каждый пятый (19%). О том, что в их паре не принято ничего дарить друг другу в новогоднюю ночь, рассказали 20% опрошенных — это чуть больше, чем год назад. Тех, кто заказывает подарки, больше среди женщин (23% против 19% среди мужчин), тогда как сюрприза чаще ждут представители сильного пола (36% против 32% среди женщин).

16 декабрь 07:18 | : Будни

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