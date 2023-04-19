В Архангельске клялись верности Отечеству

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области приняли участие в торжественной церемонии приведения к присяге.

Мероприятие прошло на плацу Управления по конвоированию. К участникам обратился заместитель начальника регионального УФСИН Владимир Тропов. Он отметил важность данного события в жизни каждого человека, решившего связать свою судьбу с уголовно-исполнительной системой.

О совести и важности служить честно сотрудникам напомнил почётный ветеран УИС Поморья Василий Кошелев. Слова напутствия прозвучали и от помощника начальника Управления по организации работы с верующими иерея Игоря Горбаня.

Все участники церемонии прочли текст присяги сотрудника и поклялись соблюдать Конституцию РФ, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными, честными и бдительными, достойно исполнять свой служебный долг.

Участие в мероприятии приняли недавно поступившие на службу в исправительную колонию №7, следственные изоляторы №1 и №4, Областную больницу, Архангельскую ВК, колонию-поселение №3, БМТиВС. Большинство из них занимают должности в отделах охраны, режима и надзора.