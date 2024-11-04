Митрополит Корнилий просил Господа изменить нашу жизнь в лучшую сторону

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 ноября, в неделю 19-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня мы с вами, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, за Божественной литургией слышали евангельское чтение, в котором святой апостол и евангелист Лука повествует о том, как Господь наш Иисус Христос изрек притчу. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». Обратим внимание, возлюбленные, что Евангелие умалчивает имя богача, но приводит имя нуждающегося нищего человека. Далее в притче говорится, что умер богач, и его похоронили. Мы представляем, какими бывают похороны богатых людей — множество цветов, венков, дорогой гроб, надгробие из мрамора или гранита, золотые надписи, на таких похоронах звучат красивые слова, но всё это делается для бренного тела, которое уходит в землю. «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово», — говорится далее в Евангелии. О чем идет речь? До Крестных Страданий Христа Спасителя и Его Преславного Воскресения, до того, как Господь разрушил оковы ада, все праведники и грешники шли во ад, но праведники пребывали в ином состоянии, нежели грешники, — они находились на лоне праотца Авраама, который именуется другом Божиим, и которому Господь Бог веру вменил в праведность. На лоно Авраамово ангелы Божии отнесли душу умершего нищего Лазаря, а богатый человек находился в страшных мучениях. Он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: «Отче Аврааме! Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Эти слова свидетельствуют о том, какие страшные муки ждут тех, кто не сотворил в своей жизни милости. Богач не просит никаких удовольствий, ничего подобного! Он просит хотя бы небольшого облегчения от страшных мучений! Авраам ответил: «Чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Вдумаемся в эти слова. Порой, получая богатство, люди не знают никакой меры, бесконечно умножают свое имущество и не видят рядом с собой тех, кто нуждается, не имея самого необходимого. Не за богатство богач попал в ад! История знает богатых людей, которые свои средства употребляли во благо, заботились не только о себе, но и о других людях. Граф Николай Петрович Шереметев, один из богатейших людей дореволюционной России, возвел в Москве огромный прекрасный дворец и устроил там странноприимный дом, где бездомные, нищие, увечные люди могли бы получить бесплатное лечение и кров. Николай Петрович не только при своей жизни содержал странноприимный дом, но и завещал содержать после своей кончины на его средства. Это здание сохранилось до сих пор в нашей столице, и оно является наглядным свидетельством милосердного служения людям, которое совершил при своей жизни богатый человек, граф Шереметьев. Богач, о котором сегодня говорит Евангелие, не видел рядом с собой нищего. Лазарь лежал у ворот его дворца, но никто из людей никак не заботился о нем, лишь псы вылизывали его струпья, то есть животные имели к нему большее сострадание, чем окружающие люди. О чем же думал Лазарь? Он не думал, как бы ограбить богача или, как мы бы сказали сегодня, устроить революцию и всё отнять. Лазарь даже не завидовал этому богатому человеку, у него была лишь мысль о том, чтобы напитаться крошками, падающими со стола богача.

Далее в Евангелии говорится, что богач, пребывая во аде, вспомнил о своих братьях, которые проводили на земле такую же бесполезную жизнь, как и он, и обратился к Аврааму: «Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их». Действительно, человечество имеет Священное Писание, мы — христиане, имеем Евангелие, которое дал нам Господь наш Иисус Христос, если будем следовать Евангелию, исследовать и изучать Священное Писание, то познаем Бога по слову Христа Спасителя, сказавшего: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне». Если совершим всё это, то не случится с нами то, что случилось с несчастным богачом. В ответ на слова Авраама он сказал о своих братьях: «Если кто из мертвых придет к ним, покаются». На эти слова Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Эти слова Господь пророчески сказал о Себе. Мы знаем, что Спаситель перед Крестными Страданиями для того, чтобы уверить всех нас во всеобщем воскресении мертвых, воскресил Своего друга Лазаря, который четыре дня находился во гробе. Что же окружающие? Синедрион решил убить Лазаря, чтобы никто не поверил. Господь наш Иисус Христос умер на Кресте ради нас и ради нашего спасения и в третий день, как предсказывали пророки, воскрес, и стражники, которые стерегли гроб Господень, приваленный камнем с печатью и кустодиею, были свидетелями Воскресения Христова. Они прибежали к первосвященникам и рассказали им о том, что Воскрес Христос, а они дали им огромную сумму денег, чтобы они пошли и рассказали всем, что Его якобы украли апостолы. Поверили они в Воскресение Христово? Нет, не поверили. Об этом и сказано сегодня устами Авраама: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

Услышав сию притчу, мы должны влагать ее в свое сердце, и в глубоком размышлении помнить о том, что «суд без милости не сотворившему милости», как говорит Священное Писание. Будем использовать время, которое пока еще дарует нам Господь Бог, для покаяния, для стяжания милосердия, исполнения заповедей Христовых, чтобы Сам Господь Любвеобильный помогал нам растопить сердце, чтобы вокруг себя мы всегда видели нуждающихся людей. Мы должны всегда помнить, что кратковременную жизнь нужно прожить, соизмеряя свои дела и поступки с Евангелием. Сия Божественная книга должна быть изучена нами, и если мы исполним евангельский призыв Христа Спасителя и услышим Его кроткий глас, напоминающий нам о том, что «блаженны милостивые, яко тии помилованы будут», то не случится с нами то, что случилось с немилосердным богачом, который заботился лишь о том, как угодить своему бренному телу. Его душа погибла, а тот человек, который с глубоким смирением всё принимал и страдал, но не роптал на Бога и никого не осуждал, никому не желал плохого, сподобился быть на лоне Авраама.

Возлюбленные, изменим нашу жизнь в лучшую сторону, и да поможет нам в этом Сам Бог во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!