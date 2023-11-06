"Все ли богатые достойны адских мук?". Назидание митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 5 ноября, в неделю 22-ю по Пятидесятнице, день памяти святого апостола Иакова, брата Господня по плоти, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Церковь предложила нашему вниманию притчу о богаче и Лазаре, которую изрек Господь наш Иисус Христос. Каждый разумный человек рано или поздно задается сакраментальным вопросом о вечной жизни, понимая, что земная жизнь скоротечна и временна. Что же будет дальше? Об этом и повествуется в сегодняшнем евангельском чтении. Господь в притче изрек, что жил некоторый богатый человек, он одевался в порфиру и виссон, то есть в очень дорогие одежды, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. Имя несчастного нищего приводится в Евангелии, поэтому оно известно нам по сей день, а имени богатого человека мы не знаем, но слышим о том, что его погребли. Всякому влиятельному и богатому человеку устраивают большие пышные похороны, но мало кто задумывается, для чего все эти посмертные почести, ведь они не приносят душе усопшего никакого блага. Душа бедного Лазаря, который всю свою жизнь страдал, была отнесена ангелами на лоно Авраамово. До Крестных Страданий Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, до Его Воскресения, все души праведных от Адама и до Иоанна Крестителя отправлялись на лоно Авраамово. Оно было в аду, потому что райские двери, двери Царства Небесного до Страданий Христа Спасителя были закрыты для всего человечества. Праведные души в аду не претерпевали мучений, но находились на лоне Авраамовом, пребывая в покое.

Душа богача, как мы видим из Евангелия, находилась в страшных муках. Богач поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: «Отче Аврааме! Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Богач не мог терпеть страшные муки, которые он сам для себя уготовал, живя на земле. Авраам ответил ему: «Чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». В ответ богач обратился к Аврааму: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам ответил ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Действительно, было так, когда воскрес Господь наш Иисус Христос, и это было очевидно, что же сделали злые люди, которые распяли Спасителя? Они дали много денег воинам и велели им, чтобы сказали людям, якобы они уснули ночью и ученики Христовы украли Тело Спасителя. Сегодняшняя притча сказана о судьбе всего человечества. Как мы проводим нашу земную временную жизнь, так будем пребывать в Вечности. Если не исполняем Закон и заповеди Божии, недостойно несем свой крест, то сподобимся участи, которую имел этот богатый человек в вечной геенне огненной. Если будем жить разумно, со смирением исполняя евангельские заповеди Христа Спасителя, достойно совершать наш земной подвиг, то сподобимся быть в Царствии Небесном.

Зададим себе вопрос, все ли богатые достойны адских мук, и все ли бедные спасутся. Конечно же, нет. Представим, что это богатый человек думал бы не только о себе, но обратил внимание на несчастного Лазаря и оказал ему милость, позвал бы ему врача, накормил бы его, омыл бы его раны, то Господь, конечно, помиловал бы его за добрые дела. Если бы, допустим, Лазарь, хотя бы и был бедным, но в болезни своей проклинал богача, желал бы его разорить и всё у него отнять, чтобы встать на его место, то он бы погиб и также бы пребывал в муках вечных. Лазарь не имел зависти к богатому, он с глубоким смирением принимал всё, что ему было ниспослано, и по его смирению, за его страдания Господь даровал ему пребывать на лоне Авраамовом.

Таким смиренным служителем Божиим был и почитаемый ныне святой апостол Иаков, брат Господень. Из Предания церковного мы знаем, что когда Святое семейство бежало в Египет от царя Ирода, Иаков вызвался идти вместе с ними и охранял их в пустыне. Мы знаем и о том, что когда праведный Иосиф Обручник, возвратившись из Египта, стал делить между сыновьями принадлежавшую ему землю, он пожелал выделить часть и Христу Спасителю. Братья воспротивились этому, говоря, что Иисус им не брат. Дети Иосифа не понимали, что они пожалели клочок земли Тому, Которому принадлежит вся вселенная! И только старший из братьев, Иаков, принял Господа Христа Иисуса в совместное владение своей долей, сказав, что Иисус ему брат, и за это был назван братом Господним. Святой апостол Иаков проводил строгую подвижническую жизнь, он не вкушал масла, не пил вина, колени его были измождены от коленопреклоненных ночных молитв. Во Святая святых Иерусалимского храма, куда первосвященник мог входить раз в год, ему было позволено заходить во всякое время и совершать там молитву.

Святой первоверховный апостол Павел говорит о том, что Господь по Своем Воскресении явился отдельно апостолу Иакову. Так было потому, что после Крестных Страданий Спасителя он затворился в пещере и, не вкушая ничего, молился и ждал Воскресшего Христа, веруя, что Господь воистину воскреснет. Господь, видя его чистое сердце и горячую веру, явился ему отдельно от всех в той пещере, где он в молитве ожидал Воскресшего Христа Спасителя. До конца своих дней святой апостол Иаков служил Воскресшему Господу, и даже когда синедрион уговаривал его не проповедовать о Христе, он всё больше и больше проповедовал слово Христова учения. Он был сброшен с кровли храма, но не перестал проповедовать Воскресшего Спасителя, а затем был убит. Пусть пламенная вера святого апостола Иакова, брата Господня воодушевляет всех нас в стоянии за Святое Православие.

Будем всегда и всюду проповедовать Распятого и Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Ему же слава со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)