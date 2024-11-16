Митрополит Корнилий прочитал проповедь в праздник Собора святых

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1 ноября, в праздник Собора святых Архангельской митрополии, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, мы с вами за Божественной литургией слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Матфея о том, как Господь наш Иисус Христос изрек заповеди блаженства в Нагорной проповеди. Спаситель во время Своего великого земного служения много говорил притчами, потому что на Востоке принято для назидания иносказательно изъясняться притчами, но в сегодняшнем Евангелии Господь говорит прямо, а не притчами, Он изрек заповеди блаженства. «Блаженны нищие духом», — слышим мы одну из заповедей. Таковы были святые угодники Божии, которые благоугодили Господу Богу на нашей северной земле, и память которых мы сегодня прославляем. Они пребывали в глубоком смирении, в нищете духа. Имея огромные духовные дары от Бога, они не хвалились этим и не приписывали себе заслуги. Святые угодники Божии хранили сердца в смирении, ибо в Священном Писании сказано, что Бог гордым противится, а смиренным подает благодать. Подвижники Христовы жили на этой земле, как и мы, и исполнили заповеди Божии, а наипаче заповеди блаженства, которые мы слышали в сегодняшнем Евангелии. Господь равно забирает души человеческие от алтаря Божия и с поле брани, с царского престола и от сохи. Некий городской житель пришел к преподобному Нифонту и стал говорить ему, что, наверное, невозможно спастись, живя в шумном большом городе. Преподобный, подумав, ответил: «Чадо, место не спасет человека и не погубит, одни лишь дела спасают и погубляют. Нет пособия ни от святого сана, ни от святого места тому, кто не исполняет заповедей Божиих. Саул жил среди великолепия царского — и погиб. Давид жил среди того же великолепия царского – и принял венец. Лот жил среди беззаконников содомлян — и спасся. А Иуда находился в лике апостолов – и наследовал геенну. Кто говорит, что нельзя спастись в мире с женою и детьми, тот льстит своему безумию и порокам. Авраам имел жену и детей, рабов и рабынь и множество богатства, однако это не воспрепятствовало ему приобрести имя друга Божия. На всяком месте обретается спасение Божие, если исполняешь волю Господа твоего». Ныне мы обращаемся к угодникам Божиим, которые подобно звездам среди церковного небосвода сияют и освещают наш жизненный путь, чтобы мы не заблудились, но нашли праведный путь, ведущий в Царство Небесное, чтобы они, как наши старшие братья, молились у Престола Божия за Церковь Святую, за Отечество наше Богохранимое и за весь народ Божий.

Сегодня мы вспоминаем угодников Божиих, которые в суровых климатических условиях несли свой христианский подвиг. На Соловецкий остров пришли преподобные отцы Савватий и Герман и основали там святую обитель. В дремучих непроходимых лесах преподобный Антоний Сийский основал Свято-Троицкую обитель. Множество преподобных отцов несли свой подвиг в разных уголках нашей северной земли. Мы вспоминаем святого праведного Иоанна Кронштадтского, которого народ именовал всероссийским батюшкой. Он родился на Сурской земле и всю жизнь любил свою малую родину, строил здесь монастыри и храмы Божии, а наипаче духовно окормлял народ Божий, призывая всех ко спасению. Наша северная земля прославлена не только подвигами святителей, праведных и преподобных отцов — она, как огромный открытый небу антиминс, пропитана кровью новомучеников и исповедников Церкви Русской, которые до последнего своего издыхания и до последней капли крови свидетельствовали о правде Божией. Сегодня, прославляя их память по слову апостола Павла, призывавшего: «Поминайте наставников ваших», будем подражать подвигу святых угодников Божиих и черпать из их жития пример того, как нужно преодолевать скорби и искушения. Некий преподобный, который подвизался добрым подвигом, имел страшное искушение от диавола: у него появились помыслы оставить святую обитель и уйти в мир. С этими помыслами он пришел к великому старцу Исидору и рассказал ему о том, что диавол искушает его, дабы он оставил монастырь. Преподобный вывел его из келии и сказал: «Посмотри на запад». Взирая на запад, он увидел, что огромное полчище бесов собирается на брань. Затем преподобный сказал ему: «Посмотри теперь на восток». Там человек увидел ангельское воинство, во много раз превосходившее в численности бесовскую силу. Ангельское воинство также собиралось на брань. «Видишь, — сказал преподобный, — так ангелы Божии собираются на борьбу с диаволом для того, чтобы защитить твою бессмертную душу». Сей человек тотчас раскаялся в своих помыслах, возвратился в святую обитель и дни свои проводил в вере и уповании на Господа Бога. Будем и мы, возлюбленные, всегда призывать в помощь святых наших старших братьев, угодников Божиих, которые уже прошли земным путем и сподобились блаженной вечной жизни. Пусть их святые молитвы утверждают и укрепляют всех нас в делании заповедей Божиих во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!