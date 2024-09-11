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Митрополит Корнилий поведал о таинствах познания любви

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 октября, в неделю 16-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    В сей Воскресный день, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами совершили первую Божественную литургию в приделе нашего кафедрального собора, который будет освящен в честь Похвалы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

    Молясь за Божественной литургией, мы с вами слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки, в котором Господь наш Иисус Христос изрек заповеди, которые должен знать и соблюдать человек, если он желать быть настоящим православным христианином. Некоторые говорят о себе, что они верующие люди, а иные называют себя глубоко верующими. Верить может каждый человек, но не каждый может быть христианином. Чтобы не только называться верующим, но быть православным христианином, вслушаемся, что говорит нам в сегодняшнем евангельском чтении Господь наш Иисус Христос. Спаситель сказал: «Ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними». Мы должны полюбить прежде всего Бога и ближних наших. Простой пример. Некая бабушка на своем огороде растит клубнику, и одну грядку она обрабатывает натуральными природными удобрениями, а вторую грядку — вредными химикатами. Когда соседи спросили, почему же она так делает, она ответила, что ягоды с первой грядки она растит для своего внука, а на второй грядке растет клубника на продажу. Так не должен поступать христианин. Чего он желает себе, того он должен желать и людям. Например, если человек работает водителем автобуса, выходя в рейс, он должен быть насколько аккуратен и внимателен, как если бы в салоне сидели его родные дети. Специалист, который делает ремонты, должен делать их так, как если бы в отремонтированных им квартирах поселялся Сам Господь. Вот так мы должны относиться к людям.

    Некоторые люди возмущаются, ищут справедливости, начинают роптать на Господа Бога и, кажется, если бы такой человек начал бы управлять вселенной, всё бы рухнуло в минуту. Иные на всё говорят: «У меня своя точка зрения!» Но точка зрения может быть только у того, кто что-то делает, не живет на всем готовом, не смотрит только на других, но прежде всего смотрит на свои дела и поступки и требует справедливости от себя, заставляет себя жить по справедливости и по любви к ближним, к чему нас сегодня призывает Господь Бог в Евангелии.

    Далее в сегодняшнем евангельском повествовании мы слышим такие слова Спасителя: «Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». Мы должны, давая в долг, не ожидать, что нам вернут эти деньги, нужно с ними проститься и спокойно жить. Далее Господь говорит о том, что наиболее трудно для человека: «Люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Мы должны всегда иметь перед собой пример Господа нашего Иисуса Христа, Который на Кресте молился и благословлял Своих распинателей, обращаясь к Отцу Небесному: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят». Так и мы должны молиться Господу Богу за тех, кто творит нам напасти и пакости. Если человек желает нам зла, мы должны благословлять его и молиться за него, желать этому человеку всякой благостыни. Как Господь поступил с Савлом, который вначале был гонителем христиан? Он обратил его к Богу, и он стал Павлом, который проповедовал слово Христова учения. Преподобного Серафима Саровского избили разбойники, но ничего не нашли у него. Когда их схватили и хотели судить и предать наказанию, сам преподобный заступился за них и умолял простить преступников. Вопреки всем, настаивавшим на наказании, преподобный сказал: «В противном случае, я оставлю Саровскую обитель и уйду в другое место». Мы с вами, возлюбленные, должны благословлять всех, кто нас проклинает, и тогда мы сподобимся быть христианами.

    В сей день вспомним, что и до Христа древние мыслители говорили некоторое из того, что проповедует Святая Церковь в новозаветное время. Жили два великих учителя веры, один из них, по имени Гамалиил, учил, что если человек захотел развестись со своей женой, то он может сделать это лишь в том случае, если она впала в прелюбодеяние. Другой учитель утверждал, что основанием для развода может быть хотя бы то, что она, к примеру, пересолила обед, или сказала плохое слово о родителях мужа. Оба учителя вели святой образ жизни. Однажды один из язычников, который искал мудрости и видел, что иудеи не имеют идолов, но имеют множество книг и изучают их, пришел спросить, в чем же смысл жизни и как познать Закон Божий. Первый из учителей сказал, что невозможно в двух словах рассказать всё, о чем написано в великих книгах, которые он всю жизнь изучает. Однако язычник продолжал неотступно просить, и тогда этот учитель взял палку и погнал его. После этого сей человек пришел ко второму учителю, который учил, что только прелюбодеяние жены является основанием для развода с ней, и он ответил ему так: «Люби Бога и ближних своих, и ты познал весь Закон и всех пророков». Язычник в недоумении спросил, а как же это множество книг, среди которых пребывал учитель. Он ответил: «Все эти книги — комментарии к заповеди о любви к Богу и ближним».

    Мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, должны уразуметь из сегодняшнего евангельского чтения, что прежде всего христианин должен любить Господа Бога своего и ближнего своего как сам себя, остальное все приложится в жизни, как говорит Господь: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Пусть сегодняшнее евангельское наставление Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа послужит ко спасению нашей бессмертной души. Будем говорить о тех словах Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которые мы услышали сегодня в храме, не только в своей семье, но и тем людям, которые еще не познали Бога и не нашли дорогу в храм Божий. Сам Господь любвеобильный да растопит наши сердца для того, чтобы познать нам любовь к Богу и ближним нашим во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь! 

14 октябрь 10:30 | : Будни / Верую

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