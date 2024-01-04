Северодвинский священник: Матершина - это антимолитва

Военнослужащие зенитного ракетного полка Северного флота посетили Никольский храм Северодвинска. Воины поучаствовали в богослужении и пообщались со священником Антонием Власовым, секретарем епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.

Клирик побеседовал с солдатами о духовных основах воинской службы. «В частности, поговорили о том, как важно сохранять человеческое достоинство, например, избегать сквернословия, которое, увы, сильно распространено в армии, — прокомментировал событие отец Антоний. — Матерщина — это антимолитва, и есть множество свидетельств пагубного влияния сквернословия на воинский коллектив. Есть свидетельства полковых священников, принимающих участие в СВО, свидетельства участников войн XX столетия, которые говорят о том, что зачастую жизнь и здоровье в условиях боевых действий сохраняет тот, кто не матерится. К счастью, многие командиры борются в своих подразделениях за чистоту речи, дай Бог, чтобы матерной брани становилось в нашей армии всё меньше!»

Отметим, что священник Антоний — прапорщик морской пехоты — после службы на флоте трудился в военной комендатуре гарнизона пять лет до выхода на пенсию.

Добавим, руководство зенитного ракетного полка внимательно относится к духовному воспитанию военнослужащих. Военные взаимодействуют с клириками Северодвинского благочиния, которые регулярно проводят в дивизионах полка богослужения и просветительские беседы.

История зенитного ракетного ордена Красной звезды полка (в/ч 92485) началась в мае 1949 года. Тогда власти страны решили сформировать для защиты Северодвинска кадровый 807-й зенитный артиллерийский полк. Боевой путь полк начал летом 1950 года с выполнения стрельб на Яграх. Отстрелявшись на «отлично», зенитчики заступили на боевое дежурство, которое несут по сей день. Полк состоит из шести огневых дивизионов.

(по материалам Архангельской епархии)