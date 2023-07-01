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Северодвинские зенитчии получили освященный воинский стяг

    Управление зенитного ракетного полка Северного флота посетил священник Антоний Власов, секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами. Священнослужитель освятил воинский стяг, который передал командованию полка.

    «От священноначалия поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение воинского долга, с личным составом побеседовал о духовных традициях русского воинства, — прокомментировал событие отец Антоний. — Также был совершен чин освящения стяга, который затем передан командованию в благословение и в напоминание о высоком христианском достоинстве воинов».

    На сайте Министерства обороны нашей страны приводится статья из Военного энциклопедического словаря:

    Стяг — древнерусское название воинского знамени. Представлял собой шест с укрепленным на нём пучком конских волос, клином яркой материи и т.п., хорошо видимыми издали. Служил сигналом для сбора (построения) воинов перед началом похода (сражения). На поле сражения обозначал место нахождения предводителя войска (князя, воеводы). С конца XV века в России вместо слова «стяг» стало употребляться слово «знамя».

    По словам отца Антония, руководство зенитного ракетного полка внимательно относится к духовно-нравственному воспитанию военнослужащих. Руководство части активно взаимодействует с клириками Северодвинского благочиния, которые регулярно проводят в дивизионах полка богослужения и просветительские беседы. Воины посещают богослужения в Никольском храме Северодвинска. 

(по материалам Архангельской епархии)

29 сентябрь 09:20 | : Будни / Верую

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