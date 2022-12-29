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17% российских детей не любят свою школу

У каждого четвертого родителя ребенок любит школу, у 1 из 10 — обожает. Каждый шестой россиянин признается, что его ребенок не любит школу, причем о негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители школьников.

 46% родителей школьников охарактеризовали отношение своих детей к школе как спокойное. Каждый четвертый (25%) рассказал, что сын или дочь любит школу, но без фанатизма. Сильную любовь к учебе, учителям и одноклассникам у своего ребенка отмечает каждый десятый (10%). Каждый шестой (16%) говорит, что дети не любят школу, а 1% признается, что ребенок испытывает к школьным будням ненависть.

 О том, что школа для ребенка как дом родной, чаще рассказывают родители младшеклассников и старшеклассников (15% и 14% соответственно), тогда как о нелюбви и даже о ненависти детей к учебному заведению — родители учеников 5—9 классов (20%).

 Почему дети испытывают негативные эмоции в адрес школы? Чаще всего опрошенные убеждены, что причина кроется в отношении учителей к ученикам: такую позицию разделяют 36% родителей и 32% экономически активного населения. Каждый четвертый родитель и каждый седьмой россиянин (25% и 15% соответственно) считают, что детям неинтересно учиться. Достаточно часто причиной сложившейся ситуации считают буллинг: о том, что сложные отношения со сверстниками могут породить ненависть к школе, говорят 17% населения и 9% мам и пап. Низкое качество образования констатируют 14% россиян и 17% родителей, большую нагрузку школьников — 8 и 9% соответственно, лень в учебе — 9 и 5%. О том, что негативные эмоции в отношении школы зачастую объясняются строгой дисциплиной, сообщают 9% родителей и 4% россиян. И те, и другие одинаково часто объясняют ненависть к школе необходимостью выполнять домашние задания (по 5%). Россияне также нередко видят причину сложившейся ситуации в требовательности семьи и сложной учебной программе (6% и 3% соответственно), тогда как для родителей такая точка зрения не характерна.

 Впрочем, по данным исследования, проблема негативного отношения к школе зародилась не сегодня. Вспоминая свои школьные годы, о ненависти к урокам, учителям и всей образовательной системе рассказали 6% россиян, о том, что не любили школу, — 15%. Каждый третий (34%) относился к школе спокойно, еще 31% — любил, но без фанатизма, каждый девятый (11%) — очень любил.

 О ненависти и нелюбви к школе чаще других вспоминали опрошенные до 34 лет (31%), о любви «без фанатизма» — респонденты старше 45 лет (35%).

29 январь 07:37 | : Будни

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