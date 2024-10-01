Каждый второй архангелогородец смотрит на рекламу свысока

23 октября работники рекламной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой архангелогородец. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Судя по результатам опроса, чаще всего под воздействием рекламы архангелогородцы покупают продукты питания (9%), косметику, парфюмерию, средства по уходу (8%) и бытовую технику (5%). По 4% респондентов отметили, что реклама побудила их к покупке гаджетов, лекарств, медицинских изделий и бытовой химии, по 3% — к приобретению автотоваров, одежды, обуви и билетов на культурные мероприятия.



Женщины под влиянием рекламы чаще мужчин покупают продукты питания, косметику и бытовую химию, а мужчины — отправляются за гаджетами и запчастями.



Каждый второй архангелогородец (49%) считает, что не подвержен влиянию рекламы и покупает только то, что ему необходимо. Чаще это утверждали мужчины (53% против 45% женщин).



Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой архангелогородец (15%). Каждый одиннадцатый (9%) готов рекламировать только качественный и полезный продукт. Женщины хотели бы участвовать в рекламе косметики, продуктов питания и предметов одежды, а мужчины — автомобилей и спортивных товаров.



Каждый четвертый архангелогородец (24%) не стал бы сниматься в рекламных роликах: «Реклама — это не мое».



Какая реклама произвела наибольшее впечатление на архангелогородцев? Согласно опросу, больше всего респондентам запомнилась реклама банка «Империал» (2%). По 1% отметили рекламу Mercedes, МТС, ВТБ, Coca-Cola, Snickers, сервисов Сбербанка, Ozon и Теле2.