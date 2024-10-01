Летом архангелогородцы активно закупались рассадой на Авито

По данным аналитиков Авито, в Архангельской области с июля по середину октября продажи рассады на платформе выросли на 40% год к году. Самый популярный вид товаров в категории — саженцы огурцов, доля продаж в общем объеме за исследуемый период составила 16%. На втором месте — петуния и клубника с долей в 14%. Продажи рассады капусты на Авито составили 8%, помидоров — 7%.

За год самый активный рост интереса показали саженцы петунии, продажи выросли в 3 раза, капусты — в 2,6 раза, бархатцы — в 2 раза.

Среди инструментов для ухода за загородным участком самый популярные товары на Авито — это газонокосилки и триммеры. За год их продажи на платформе выросли на 53%. Также за исследуемый период в 2,8 раз выросли продажи лопат и в 2 раза — тачек и тележек.