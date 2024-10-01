Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Летом архангелогородцы активно закупались рассадой на Авито

По данным аналитиков Авито, в Архангельской области с июля по середину октября продажи рассады на платформе выросли на 40% год к году. Самый популярный вид товаров в категории — саженцы огурцов, доля продаж в общем объеме за исследуемый период составила 16%. На втором месте — петуния и клубника с долей в 14%. Продажи рассады капусты на Авито составили 8%, помидоров — 7%. 

 За год самый активный рост интереса показали саженцы петунии, продажи выросли в 3 раза, капусты — в 2,6 раза, бархатцы — в 2 раза. 

 Среди инструментов для ухода за загородным участком самый популярные товары на Авито — это газонокосилки и триммеры. За год их продажи на платформе выросли на 53%. Также за исследуемый период в 2,8 раз выросли продажи лопат и в 2 раза — тачек и тележек. 

 

22 октябрь 14:00 | : Будни

Главные новости


«Таких больше не будет». Мезень отдает долг памяти Сергею Эммануилову
Умножающие свет. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (277)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20