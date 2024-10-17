Только 10% архангелогородцев никогда не говорят за ужином о работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные жители Архангельска старше 18 лет, состоящие в браке или отношениях.

89% архангелогородцев обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной: 33% — часто, 56% — иногда. 10% архангелогородцев никогда не обсуждают дома рабочие вопросы.



Мужчины чаще женщин говорят дома о работе, чтобы получить совет или стороннее мнение, а также чтобы поддержать беседу: «Делюсь с целью услышать мнение важного для меня человека»; «Найти понимание ситуации, в которой я оказался»; «У нас много общих тем». Женщинам важнее выговориться, чтобы получить поддержку, сочувствие и эмоционально разгрузиться: «Поделиться, снять часть эмоциональной нагрузки»

(фото с https://vk.com)