Студенты-религиоведы САФУ пришли в храм за знаниями

Священник Кирилл Кочнев встретился в Успенском храме Архангельска со студентами Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова. Юноши и девушки изучают религиоведение. Беседа прошла в качестве занятия по дисциплине «Религии и культура народов России».

«Сначала состоялась экскурсия: узнали историю храма, рассмотрели иконы и фрески, побывали на клиросе, изучив с его высот архитектурные особенности и греческие надписи. После, в библиотеке, — беседа, к которой также присоединился отец Леонид: говорили о вере и религии, рассуждали о признании чуда чудом, дискутировали о догматах, канонах и традиции, общались на тему стереотипов», — сообщается на странице кафедры культурологии и религиоведения в соцсети.