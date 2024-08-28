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Студенты-религиоведы САФУ пришли в храм за знаниями

    Священник Кирилл Кочнев встретился в Успенском храме Архангельска со студентами Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова. Юноши и девушки изучают религиоведение. Беседа прошла в качестве занятия по дисциплине «Религии и культура народов России».

    «Сначала состоялась экскурсия: узнали историю храма, рассмотрели иконы и фрески, побывали на клиросе, изучив с его высот архитектурные особенности и греческие надписи. После, в библиотеке, — беседа, к которой также присоединился отец Леонид: говорили о вере и религии, рассуждали о признании чуда чудом, дискутировали о догматах, канонах и традиции, общались на тему стереотипов», — сообщается на странице кафедры культурологии и религиоведения в соцсети. 

10 октябрь 09:30 | : Будни / Верую

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