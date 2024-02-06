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САФУ приглашает старшеклассников на олимпиаду по религиоведению

    Кафедра культурологии и религиоведения Северного (Арктического) федерального университета приглашает старшеклассников поучаствовать в олимпиаде «Культурное и религиозное наследие народов России».

    Подать заявки можно до 27 февраля 2024 года.

    Участниками могут стать:

    — обучающиеся 10–11 классов общеобразовательных организаций,

    — обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования (СПО).

    Сроки проведения олимпиады:

    — 24 января - 27 февраля 2024 года – подача заявок на участие в олимпиаде;

    — 5 марта 2024 года - отборочный этап олимпиады в режиме онлайн с использованием сети «Интернет»,

    — 25 марта 2024 года - заключительный этап олимпиады в очной форме на площадке САФУ.

    Для участия в олимпиаде необходимо заполнить электронную форму заявку, пройдя по следующей ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/65ae35db43f74fac5d75faad/

    Результаты участия в олимпиаде учитываются Университетом в качестве индивидуальных достижений c начислением баллов согласно утвержденным Правилам приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» по программам бакалавриата 43.03.03 Религиоведение, 51.03.01 Культурология.

    Контакты организаторов:

    163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 1, каб. 512. Телефон: 8(8182)21-61-00, доб. 23-63. Е-mail: olympiada-narfu@yandex.ru

    Куратор олимпиады – доцент кафедры культурологии и религиоведения САФУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Александровна Кильдяшова.

    Цель конкурса — выявление и развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской и творческой деятельности, повышение у них интереса к истории формирования и развития культурного и религиозного наследия народов России, их вкладу в развитие общероссийской и мировой культуры. 

01 февраль 09:20 | : Будни / Верую

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