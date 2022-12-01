Архангельск как город разных религий

Глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев пообщался с академическими мигрантами — иностранными студентами Северного Арктического федерального университета из Афганистана, Мексики, Малайзии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Встреча прошла в Успенском храме Архангельска.
Отец Кирилл — настоятель церкви — провел для гостей экскурсию и рассказал о почитаемых святынях.
Отметим, что встреча стала частью просветительского проекта «Город разных религий», который предполагает общение молодежи с представителями конфессий.
(по материалам Архангельской епархии)