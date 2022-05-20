Доверие на работе - штука относительная

Трудовые отношения чаще всего строятся на доверии: большинство трудоустроенных россиян доверяет работодателям, коллегам и начальству, а большинство руководителей — своей команде. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 500 руководителей, имеющих постоянную работу.
Своим коллегам в той или иной степени доверяют 72% россиян, компании-работодателю — 69% опрошенных, руководителям — 63%. Интересно, что сами руководители гораздо чаще доверяют своим подчиненным: в общей сложности в них не сомневаются 86%.
И своей компании, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин.
Среди опрошенных старше 45 лет выше всего уровень доверия к работодателям и коллегам, а среди респондентов моложе 34 лет — к непосредственным руководителям.
Россияне, зарабатывающие свыше 80 тыс. руб. в месяц, чаще других доверяют сослуживцам и начальству, а те, чей доход не превышает 50 тыс. руб., — своей компании.