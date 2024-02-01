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Архангелогородцы больше доверяют коллегам по работе, чем начальству

Работающие больше доверяют коллегам, чем компании и руководству.

В той или иной степени доверяют своим сослуживцам 77% архангелогородцев, компании-работодателю — 71%, непосредственному начальнику — 69%. А вот руководители значительно больше полагаются на свою команду: 86% доверяют подчиненным.

В прошлом году уровень доверия к коллегам и компании был чуть выше: 80 и 74% соответственно, к руководителю и подчиненным — почти не изменился (плюс-минус 1 процентный пункт).

 Мужчины больше, чем женщины, доверяют коллегам. Женщины чаще говорили об отсутствии сомнений в компании и непосредственном руководстве. С увеличением возраста опрошенных снижается уровень их доверия к компании, а к коллегам, напротив, растет.

(фото с https://imghub.ru

03 май 07:57 | : Будни

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