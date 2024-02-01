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В Архангельске мужчины чаще тащат в постель, женщины - в ЗАГС

Женщины реже проявляют инициативу в начале отношений, зато чаще предлагают вступить в брак. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска, состоящие в браке или отношениях.

Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 69% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 10% мужчин, что предложила встречаться — 9%, что форсировала свадьбу — 17%.

 Женский взгляд на отношения: о том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 55% жительниц Архангельска, романтических отношений — 58%, свадьбы — 62%. Сами пригласили на свидание своего парня 16%, предложили встречаться — 12%, настояли на свадьбе — 23%.

 Мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, чаще мужчин, находящихся в незарегистрированном союзе, считают себя инициаторами первого свидания и начала отношений. Среди состоящих в браке жительниц Архангельска больше тех, кто однажды предложил своему мужчине встречаться, а потом поставил вопрос ребром: свадьба или разрыв отношений.

 Опрос работающих в разнополых коллективах показал: мужчины уверены, что сильный пол чаще проявляет инициативу в работе (62%), женщины не согласны — по их мнению, они более инициативны (52%), однако если среди мужчин готовых признать более инициативными противоположный пол только 13%, то среди женщин 27% считают, что первенство в этом вопросе — за мужчинами.

(фото с https://dzen.ru

01 октябрь 08:00 | : Будни

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