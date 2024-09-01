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В Архангельске деловые женщины чаще разводятся, чем деловые мужчины

После повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие директора и руководители, состоявшие в официальном браке, из Архангельска.

4 из 10 руководителей приходилось расторгать официальный брак. Причем мужчины рассказывали о таких случаях немного чаще женщин (43 и 40% соответственно).

 Рассуждая о том, кто был инициатором развода, женщины чаще называли себя (52%), мужчины же чаще говорили, что это было общее решение (36%).

 Женщины чаще разводятся, получив продвижение: 29% против 15% среди мужчин.

(фото с https://vk.com

24 сентябрь 08:00 | : Будни

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