В Архангельске деловые женщины чаще разводятся, чем деловые мужчины

После повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие директора и руководители, состоявшие в официальном браке, из Архангельска.

4 из 10 руководителей приходилось расторгать официальный брак. Причем мужчины рассказывали о таких случаях немного чаще женщин (43 и 40% соответственно).



Рассуждая о том, кто был инициатором развода, женщины чаще называли себя (52%), мужчины же чаще говорили, что это было общее решение (36%).



Женщины чаще разводятся, получив продвижение: 29% против 15% среди мужчин.

(фото с https://vk.com)