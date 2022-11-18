Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"В женском коллективе мата меньше"

Быть единственным представителем своего пола в коллективе хотела бы каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина. Не состоящие в браке респонденты мечтают об этом гораздо чаще тех, кто уже создал семью. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1600 женщин и мужчин из всех округов страны.

Быть единственной женщиной в коллективе хотела бы каждая четвертая (25%): по мнению опрошенных, в такой команде было бы меньше сплетен и излишних эмоций. Напротив, каждая вторая не хотела бы, чтобы ее коллегами были только мужчины: судя по комментариям, это могло бы стать причиной некоторого психологического дискомфорта. Каждая четвертая (24%) затруднилась ответить: «Я оцениваю сотрудников по рабочим качествам, а не по полу».

Мужчины реже женщин мечтают о том, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе: о таком желании рассказал только каждый пятый (20%), тогда как 56% представителей сильного пола не хотели бы трудиться в чисто женском коллективе. В комментариях часто встречается мнение, что оптимальный вариант — это смешанный коллектив: «Когда в команде есть женщины, отношения становятся более человеческими, меньше мата — женщины цивилизуют среду». Затруднился ответить каждый четвертый (24%).

Не состоящие в браке респонденты гораздо чаще выражают готовность быть единственным представителем своего пола в коллективе, чем те, кто уже имеет свою семью. Среди мужчин о таком желании чаще всего сообщают опрошенные до 34 лет, а среди женщин — от 35 до 44 лет.

01 февраль 07:16 | : Будни

Главные новости


На фронте без перемен. Бахмут. Советская власть в США. И другие вести из Северной Области
В начале славных дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (12)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20