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Архангелогородки балдеют от спортсменов

Мужчинам в поиске второй половины статистика неумолимо советует заменить увлечение шахматами и компьютерными играми на активный спорт. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные женщины и мужчины из Архангельска.

4 из 10 мужчин (42%) уверены, что женщины, выбирающие спорт в качестве хобби, более привлекательны. Каждый четвёртый мужчина (26%) назвал самым соблазнительным женским хобби кулинарию. 15% мужчин нравится, когда женщина занимается рукоделием. Каждый десятый мужчина находит привлекательной женщину, увлеченную танцами. 8% восхищаются дамами, которые создают домашний уют. Для 7% мужчин привлекательными женскими хобби являются чтение и путешествия. По 6% мужчин считают, что женщина привлекательнее, если она увлекается цветоводством или самообразованием. Некоторых поражают в самое сердце женщины с увлечениями, традиционно считающимися мужскими: 5% — охотой и рыбалкой, 4% автомобилями и мотоциклами.

 Чем увлечены женщины, состоящие в паре? Спорт на первом месте как среди самых привлекательных, так и среди реальных женских хобби, названных мужьями, но занимаются им жены лишь 17% опрошенных. На втором месте — hand-made (12%), на третьем — цветоводство (11%). Шоппинг ни разу не упоминался мужчинами как привлекательное женское хобби, а вот в качестве реального увлечения своей второй половины его назвал каждый двадцатый.

 Какие хобби делают мужчин более привлекательными в глазах женщин? Почти каждая вторая жительница Архангельска (45%) назвала занятия спортом, на втором месте — умение работать руками, строить и ремонтировать (20%). 15% женщин нравятся мужчины-путешественники, 13% — кулинары. Еще 12% восхищает, когда мужчина увлекается автомобилями. 11% признались, что им нравятся охотники и рыбаки. Также 10% считают привлекательными читающих мужчин. 5% женщин нравятся мужчины, увлеченные саморазвитием и изучением нового, еще столько же рассказали, что их привлекают музыканты.

 Какие хобби у мужей? По словам 21% жительниц Архангельска, — это спорт. На втором месте — охота и рыбалка (15%), на третьем — авто и мотоциклы (10%). Мало кто из жительниц Архангельска назвал в числе привлекательных мужских увлечений шахматы, 3D-моделирование, садоводство, животных, однако ими занимаются мужья 2—3% опрошенных. Компьютерные игры как хобби немногим женщинам кажутся привлекательными, но о подобном виде досуга мужей рассказала каждая двадцатая.

 Любопытно, что женщины чаще, чем мужчины, считают, что хобби не влияет на привлекательность в глазах противоположного пола — 11% против 6%.

(на фото: обольстительный Пивков Сергей в минуты активного отдыха)  

09 сентябрь 08:38 | : Будни

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