Сотрудники архангельского УФСИН собирают подарки школьникам с проблемами

В УФСИН России по Архангельской области организовали акцию, направленную на оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, приуроченную Году семьи.

Личный состав региональной уголовно-исполнительной системы Поморья уже не первый раз передает подарки в Приморский комплексный центр социального обслуживания. В нем состоят на учете проживающие на территории Приморского и Пинежского районов и нуждающиеся в поддержке.

В первоочередном порядке было собрано все для детей к началу нового учебного года, это школьные принадлежности и канцелярия. Но кроме этого неравнодушные сотрудники УФСИН принесли продуктовые наборы с длительными сроками хранения, несколько комплектов нательного белья, а также сладости и настольные игры для детей. Инициативу по сбору благотворительных подарков поддержал личный состав аппарата Управления, исправительных колоний №1, 7, 14, 16, колонии-поселения №19 ОУХД, следственных изоляторов №1 и №4, Управления по конвоированию, Базы материально-технического и военного снабжения, Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения и спецназа. На имя начальника УФСИН России по Архангельской области Михаила Девятова было передано благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество.