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Сотрудники архангельского УФСИН собирают подарки школьникам с проблемами

В УФСИН России по Архангельской области организовали акцию, направленную на оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, приуроченную Году семьи. 

Личный состав региональной уголовно-исполнительной системы Поморья уже не первый раз передает подарки в Приморский комплексный центр социального обслуживания. В нем состоят на учете проживающие на территории Приморского и Пинежского районов и нуждающиеся в поддержке.  

В первоочередном  порядке было собрано все для детей к началу нового учебного года, это школьные принадлежности и канцелярия. Но кроме этого неравнодушные  сотрудники УФСИН принесли продуктовые наборы с длительными сроками хранения, несколько комплектов нательного белья, а также сладости и настольные игры для детей. Инициативу по сбору благотворительных подарков поддержал личный состав аппарата Управления,  исправительных колоний №1, 7, 14, 16, колонии-поселения №19 ОУХД, следственных изоляторов №1 и №4, Управления по конвоированию, Базы материально-технического и военного снабжения, Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения и спецназа. На имя начальника УФСИН России по Архангельской области Михаила Девятова было передано благодарственное письмо за  плодотворное сотрудничество.  

26 август 10:59 | : Будни

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