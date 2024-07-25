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Духовой оркестр УФСИН "урежет марш" на улицах Архангельска

Духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области провел генеральную репетицию в преддверии открытия XXII фестиваля «Дирекцион-Норд».

Архангелогородцев и гостей столицы Поморья музыканты будут радовать специально подготовленной для этого события программой. В неё вошли как народные мелодии, так и популярные песни известных исполнителей. Музыканты обещают, что будет громко и очень зажигательно.

Главной площадкой фестиваля в Архангельске станет Красная пристань. Услышать концертную программу духового оркестра регионального УФСИН можно будет 27 июля в 14.00. Также они выступят в этот день в рамках плац-концертов участников, которые пройдут с  18.00 до 20.00 часов. В воскресенье музыканты УФСИН порадуют жителей и гостей Архангельска в ходе концертной и дефиле-программы с 14.20 до 19.30 часов. 

 

26 июль 10:09 | : Культура

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