Ряды архангельского УФСИН пополнились новыми сотрудниками

В зале постоянно действующей экспозиции по истории УФСИН России по Архангельской области прошла торжественная церемония приведения к присяге сотрудников, вновь поступивших на службу.

Духовой оркестр и знамённая группа придали мероприятию особую атмосферу. В начале к собравшимся обратился заместитель начальника регионального УФСИН Владимир Тропов. Он отметил, что принятие присяги – одно из главных событий для человека, выбравшего для себя службу. Ветеран уголовно-исполнительной системы Василий Кошелев пожелал сотрудникам не пятнать свою честь и не бояться обращаться за советом к старшим товарищам.

В присутствии наставников, ветеранов и коллег каждый из восьми стоящих в строю произнес текст присяги. Среди новоиспеченных сотрудников – мужчины и женщины, пополнившие коллективы исправительной колонии №1, исправительной колонии №7, медико-санитарной части №29, Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения, базы материально-технического и военного снабжения.



