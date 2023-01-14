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Ряды архангельского УФСИН пополнились новыми сотрудниками

В зале постоянно действующей экспозиции по истории УФСИН России по Архангельской области прошла торжественная церемония приведения к присяге сотрудников, вновь поступивших на службу.

 Духовой оркестр и знамённая группа придали мероприятию особую атмосферу. В начале к собравшимся обратился заместитель начальника регионального УФСИН Владимир Тропов. Он отметил, что принятие присяги  – одно из главных событий для человека, выбравшего для себя службу. Ветеран уголовно-исполнительной системы Василий Кошелев пожелал сотрудникам не пятнать свою честь и не бояться обращаться за советом к старшим товарищам.

 В присутствии наставников, ветеранов и коллег каждый из восьми стоящих в строю произнес текст присяги. Среди новоиспеченных сотрудников – мужчины и женщины, пополнившие коллективы исправительной колонии №1, исправительной колонии №7, медико-санитарной части №29, Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения, базы  материально-технического и военного снабжения. 


 

 

13 февраль 12:35 | : Будни

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